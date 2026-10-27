Стиль життя Садівництво та город

Фікус Бенджаміна — догляд за рослиною, який продовжить її здоров’я та красу

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 27 Жовтня 2026, 11:30 2 хв.
фікус бенджаміна догляд
Фото Pexels

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