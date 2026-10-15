Як доглядати за різдвяником, щоб він зацвів на зимові свята

Проста у вирощуванні кімнатна рослина шлюмбергера, або різдвяник по-народному прикрашає собою багато підвіконь. Певно, кожен з нас бачив цю квітку наживо, хоч і не всі добре знають її назву. Особливість цієї рослини в тому, що період активного цвітіння припадає на зимові свята, тому в англомовному середовищі шлюмбергера називають різдвяним кактусом, а у нас — різдвяником.

Як доглядати за різдвяником, щоб він рясно цвів, розповідаємо у нашому матеріалі.

Як доглядати за різдвяником в домашніх умовах

Різдвяник належить до епіфітних кактусів і доглядати за ним доволі легко. Ця рослина походить з тропічних лісів, тож потребує схожих умов під час вирощування вдома. У природі росте на стовбурах та корінні інших рослин. Нижче детально розповідаємо, яке освітлення, полив та температура підходять цьому різдвяному кактусу в домашніх умовах зростання.

Правильне освітлення

Шлюмбергера — рід епіфітних кактусів з тропічного поясу Південної Америки. Епіфітні кактуси ростуть у зовсім інших умовах, ніж пустельні, тому їм потрібно значно більше вологи та менше прямого сонця.

Розташуй свою рослинку на добре освітленому місці, але без прямих сонячних променів, добре підійде півтінь, однак підвіконня, що виходять на північ — це поганий варіант.

Різдвяник цвіте, коли день стає коротшим — це осінньо-зимовий період. Якщо рослина піддається постійному впливу штучного світла — домашньої лампи або вуличного ліхтаря — то квіткові бруньки будуть погано зав’язуватися.

Також протирай стебла рослини вологою ганчіркою, щоб допомогти їй ефективніше поглинати світло.

Температурний режим

Через високі температури у різдвяника можуть опасти квіти, тому не розміщуй його біля джерел тепла.

Весною, влітку та взимку під час цвітіння шлюмбергера потребує температури на рівні 18–20°C.

Для стимулювання цвітіння температуру варто знизити до 12–15°C: перший раз — з середини вересня і до появи бруньок, вдруге — після цвітіння, з кінця січня до кінця березня.

Щоб знизити температуру, перенеси різдвяний кактус в прохолодніше приміщення, помітне зниження сприятиме рясному цвітінню.

Як правильно поливати різдвяник

Не дай ґрунту пересохнути, інакше красиві квітки опадуть, але й перезволожувати також не варто, бо сприятимеш розвитку хвороб.

Цій рослині потрібен добре дренований ґрунт, щоб повітря та вода потрапляли до коріння збалансовано, тоді рослина не висихатиме, а коріння не гнитиме.

Поливати кактус треба після того, як верхній шар ґрунту стає сухим, оскільки поливання за певним графіком може бути не ефективним.

Якщо ґрунт у вазоні різдвяника під час поливу занадто сухий, поливай кожні 10 хвилин, доки він не почне утримуватиме вологу, а потім вилий зайву воду з піддона.

Шлюмбергера потрібні два періоди спокою із меншим поливом, щоб стимулювати цвітіння: з середини вересня до початку розвитку бруньок і після цвітіння — з кінця січня до кінця березня. У цей період дозволь кільком верхнім сантиметрам ґрунту висохнути між поливами, але не допускай повного висихання вазона.

Підживлення

Можна підживлювати рідким добривом для кімнатних рослин у період з квітня до кінця вересня, щоб прискорити ріст.

Залежно від того, як росте різдвяний кактус — удобрюй у вищезазначений період щомісяця або кожні два місяці.

Надлишок солей добрив може зашкодити корінню різдвяника, тому, можливо, треба буде зменшити дозування, рекомендоване виробником добрив.

Тепер ти знаєш, що не любить різдвяник і який догляд йому потрібен. Дотримуйся вищевказаних порад і рослина порадує тебе яскравим цвітінням на зимові свята.

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