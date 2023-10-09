Менше пропускатимуть холод та берегтимуть тепло: як перевести вікна в зимовий режим

Коли настають холоди, ми утеплюємо наші будинки, щоб температура всередині була вищою, а рахунки за комуналку меншими. Ми утеплюємо балкон, дах та вікна.

Але якщо у тебе встановлені пластикові вікна, їх можна перевести в зимовий режим, що дозволить менше пропускати холодне повітря.

Ми розповімо, як перевести вікна у зимовий режим і що для цього потрібно.

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Які є режими пластикових вікон

У більшості пластикових вікон є три режими:

літній — за якого забезпечується циркуляція повітря в кімнаті, коли стулка притискається слабо;

зимовий — стулка притискається досить щільно, через що рух повітря відсутній, тому тепло зберігається в кімнаті;

стандартний — цей режим призначений для міжсезоння, найчастіше монтажники залишають конструкції саме у такому вигляді.

Як перевести пластикові вікна в зимовий режим

Якщо неправильно перевести пластикові вікна в зимовий режим, це може призвести до їхньої поламки. Тому все треба робити уважно. Якщо ти не впевнений(-а) у своїх силах, краще попросити допомоги у майстра.

Для цієї справи потрібно використовувати шестигранник, зірочку або викрутку. Положення цапф без спеціальних отворів (овальних) коригується плоскогубцями.

Перед налаштуванням ексцентриків треба очистити поверхню рами від пилу, протерти тканиною усі металеві частини фурнітури. Нанести на рухомі частини механізму фурнітури спеціальне мастило або промисловий вазелін. Далі відкрити й закрити стулку, щоб масло рівномірно розподілилося.

На відкритій стулці треба знайти всі ексцентрики. Деякі моделі фурнітури обладнані втопленими цапфами, перед початком переведення їх потрібно потягнути на себе.

На цапфі знайти позначку, яка вказує на силу притиску. Чим позначка ближче до вуличного боку, тим сильніше прилягання.

Інструментом — віконним ключем, зірочкою або плоскогубцями — повернути ексцентрик (овальний) у горизонтальне положення, круглий з межею або точкою — у бік вулиці, круглий зі зміщеним центром — у приміщення.

Ексцентрики прокрутити довкола своєї осі. Поворот при перемиканні з літнього режиму на зимовий — 180°, зі стандартного в зимовий або літній — 90°.

Після закінчення зимового сезону вікна треба перевести назад у літній режим.

Пластикові вікна — оптимальний варіант для оселі. Раніше ми розповідали, як вибрати пластикові вікна в дім.

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