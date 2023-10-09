Менше пропускатимуть холод та берегтимуть тепло: як перевести вікна в зимовий режим

Коли настають холоди, ми утеплюємо наші будинки, щоб температура всередині була вищою, а рахунки за комуналку меншими. Ми утеплюємо балкон, дах та вікна.
Але якщо у тебе встановлені пластикові вікна, їх можна перевести в зимовий режим, що дозволить менше пропускати холодне повітря.
Ми розповімо, як перевести вікна у зимовий режим і що для цього потрібно.
У більшості пластикових вікон є три режими:
Якщо неправильно перевести пластикові вікна в зимовий режим, це може призвести до їхньої поламки. Тому все треба робити уважно. Якщо ти не впевнений(-а) у своїх силах, краще попросити допомоги у майстра.
Для цієї справи потрібно використовувати шестигранник, зірочку або викрутку. Положення цапф без спеціальних отворів (овальних) коригується плоскогубцями.
Після закінчення зимового сезону вікна треба перевести назад у літній режим.
Пластикові вікна — оптимальний варіант для оселі. Раніше ми розповідали, як вибрати пластикові вікна в дім.
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