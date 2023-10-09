Менше пропускатимуть холод та берегтимуть тепло: як перевести вікна в зимовий режим

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Жовтня 2023, 21:30
Як перевести вікна в зимовий режим: покрокова інструкція
Фото: Depositphotos

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