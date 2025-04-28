Хронологія Marvel: в якому порядку дивитися фільми кіносвіту

Нині кіновсесвіт Marvel має 34 фільми та низку серіалів, що доповнюють зміст та розкривають інші історії. Однак їхня кількість постійно збільшується, а історія месників та тих, хто рятує світ — розширюється.

Якщо тобі хочеться нарешті зібрати докупи цілісну картину або вперше подивитися ці фільми, ми розповідаємо, як дивитися Марвел — про хронологію та послідовність.

Хронологія фільмів Marvel за датою виходу

Якщо заглиблюватися в деталі та дивитися всі понад 75 пунктів фільмів та серіалів тобі не хочеться, тримай в якому порядку дивитися фільми Марвел — без додаткових серіалів та пояснень. Однак якщо все ж хочеться, нижче ти знайдеш повну добірку.

Капітан Америка: Перший месник Капітан Марвел Залізна людина Неймовірний Халк Залізна людина 2 Тор Месники Тор: Темний Світ Залізна людина 3 Капітан Америка: Зимовий солдат Вартові Галактики Вартові Галактики Том. 2 Месники: Ера Альтрона Людина-мураха Капітан Америка: Громадянська війна Чорна Пантера Людина-павук: Повернення додому Чорна вдова Доктор Стрендж Тор: Раґнарок Людина-мураха та Оса Месники: Війна нескінченності Месники: Фінал Шанг-Чі та легенда десяти кілець Людина-павук: Далеко від дому Вічні Людина-павук: Шляху додому немає Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля Дедпул і Росомаха

Фільми Marvel за порядком розповіді сюжету

Щоб якнайкраще зрозуміти суть історії, сюжетні ходи та переплетіння, було б логічно дивитися фільми за їх датою виходу. Але все не так просто! Адже є ще й серіали, які впливають та додають деталей, а їх часто пропускають.

Отож, правильна хронологія фільмів Марвел, якщо ти хочеш зрозуміти весь сюжет, така:

Капітан Америка: Перший месник Агент Картер Агент Картер 1-2 сезон Капітан Марвел Залізна людина Неймовірний Халк Залізна людина 2 Консультант Кумедний випадок стався на шляху до Молота Тора Тор Месники Пункт 47 Залізна людина 3 Хай живе король Агенти Щ.І.Т. 1 сезон (1-7 серія) Тор: Темний Світ Агенти Щ.І.Т. 1 сезон (8-16 серія) Капітан Америка: Зимовий солдат Агенти Щ.І.Т. 1 сезон (17-22 серія) Вартові Галактики Вартові Галактики 2 Шибайголова 1 сезон Агенти Щ.І.Т. 2 сезон (1-19 серія) Джессіка Джонс 1 сезон Месники: Ера Альтрона Агенти Щ.І.Т. 2 сезон (20-22 серія) Шибайголова 2 сезон Люк Кейдж 1 сезон Людина-мураха Агенти Щ.І.Т. 3 сезон (1-14 серія) Плащ та кинджал 1 сезон Залізний кулак 1 сезон Плащ та кинджал 2 сезон Захисники 1 сезон Втікачі 1 сезон Агенти Щ.І.Т. 3 сезон (15-19 серія) Каратель 1 сезон Капітан Америка: Громадянська війна Агенти Щ.І.Т. 3 сезон (20-22 серія) Чорна Пантера Чорна вдова Втікачі 2 сезон Нелюди 1 сезон Джессіка Джонс 2 сезон Втікачі 3 сезон Людина-павук: Повернення додому Агенти Щ.І.Т.: Рогатка 1 сезон Люк Кейдж 2 сезон Доктор Стрендж Агенти щита. 4 сезон (1-8 серія) Залізний кулак 2 сезон Шибайголова 3 сезон Агенти Щ.І.Т. 4 сезон (9-22 серія) Каратель 2 сезон Джессіка Джонс 3 сезон Тор: Раґнарок Агенти Щ.І.Т. 5 сезон (1-19 серія) Людина-мураха та Оса Месники: Війна нескінченності Агенти Щ.І.Т. 5 сезон (20-22 серія) Агенти Щ.І.Т. 6 сезон Агенти Щ.І.Т. 7 сезон Месники: Фінал ВандаВіжен 1 сезон Сокіл та Зимовий Солдат 1 сезон Шанг-Чі та легенда десяти кілець Людина-павук: Далеко від дому Вічні Людина-павук: Шляху додому немає Соколине Око Що якщо…? 1 сезон Локі 1 сезон Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля Місячний лицар Міс Марвел Дедпул і Росомаха

Так, список чималий! Однак він вартий твого перегляду, ти можеш зберегти цей матеріал, щоб не губити правильну послідовність! Також у Марвел є й інші цікаві серіали!

Раніше ми ділилися рецензією на фільм Марвели.

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