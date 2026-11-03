Декстер: Воскресіння 2 сезон — дати виходу серій та що відомо про продовження

Кримінальний серіал Декстер: Воскресіння (Dexter: Resurrection) про серійного вбивцю Декстера Моргана повернувся на наші екрани. Після перерви у понад рік стартувало продовження популярного телепроєкту.

У нашому матеріалі розповідаємо про дату виходу другого сезону та цікаві факти про нові епізоди.

Декстер: Воскресіння 2 сезон — дати виходу серій

Прем’єра відбулася 30 жовтня 2026 року на платформі Paramount+. У продовженні серіалу буде 10 епізодів, як і в першій частині.

Перша серія триває близько 50 хвилин, точний хронометраж наступних епізодів поки не відомий.

Нові серії Декстер: Воскресіння 2 сезон виходять кожної п’ятниці:

30 жовтня — Ризикований бізнес;

6 листопада — Молода кров;

13 листопада — 3 серія;

20 листопада — 4 серія;

27 листопада — 5 серія;

4 грудня — 6 серія;

11 грудня — 7 серія;

18 грудня — 8 епізод;

25 грудня — 9 епізод;

1 січня — 10 епізод.

Трейлер Декстер: Воскресіння 2 сезон

Трейлер другого сезону був опублікований на YouTube-каналі Paramount Plus за місяць до прем’єри — 1 жовтня. У ролику головний персонаж Декстер Морган промовляє: “Це я, який відверто зізнається в тому, ким я є”.

Другий сезон Dexter: Resurrection є частиною Всесвіту серійного вбивці-месника, який складається з низки пов’язаних між собою серіалів:

Декстер — оригінальний телесеріал, який виходив на екрани з жовтня 2006-го до вересня 2013 року.

— оригінальний телесеріал, який виходив на екрани з жовтня 2006-го до вересня 2013 року. Декстер: Нова кров — події розгорталися через 10 років після фіналу оригінального телепроєкту, виходив у 2021-2022 роках.

— події розгорталися через 10 років після фіналу оригінального телепроєкту, виходив у 2021-2022 роках. Декстер: Первородний гріх — приквел, який розповідає про події за 15 років до першого сезону оригінального серіалу, виходив у 2024-2025 р.р.

— приквел, який розповідає про події за 15 років до першого сезону оригінального серіалу, виходив у 2024-2025 р.р. Декстер: Воскресіння — хронологічно продовжує лінію Нової крові, виходить з 2025-го.

У другому сезоні головний персонаж у виконанні зірки цього серіалу Майкла Голла розривається між двома вбивцями й одночасно з цим бореться із кризою середнього віку. Тим часом його син, Гаррісон Морган, продовжує йти власним небезпечним шляхом.

Відомо, що у продовження серіалу повернулася персонажка Чарлі, яку грає голлівудська акторка Ума Турман.

Зазначимо, що на кінематографічному порталі IMDb це кримінальне телешоу має дуже високий рейтинг від глядачів — 9.0/10 на основі 164 тис. оцінок.

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Фото: скриншот з YouTube

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