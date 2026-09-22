Чудовисько: історія Ліззі Борден — вийшов серіал про моторошну справу, що сколихнула Америку

Серіал Райана Мерфі Монстри на Netflix пішов іще далі у дослідженні найтемніших куточків людської психіки. Після успіху першого сезону про огидного Джеффрі Дамера та другого — про резонансну справу братів Менендес, проект змінює свої правила. Вперше головним монстром серіалу стає жінка.

Про створену на реальних подіях Історію Ліззі Борден, головних акторів та перші відгуки критиків – у матеріалі.

Чудовисько: Історія Ліззі Борден — реальні події

Новою героїнею шокуючої хроніки стала Ліззі Борден — людина, чиє ім’я в Америці стало своєрідним мемом.

Її реальна історія шокує. У 1892 році спокійне містечко Фолл-Рівер сколихнуло надзвичайно жорстоке подвійне вбивство: Ендрю Бордена та його дружину Еббі зарубали сокирою просто у власному будинку. Єдиною підозрюваною стала 32-річна донька Ендрю — Ліззі.

Виявилося, що Ендрю Борден був неймовірно скупою та деспотичною людиною, а мачуха позбавляла Ліззі та її сестру Емму значної спадщини. Атмосфера в будинку була настільки токсичною, що розв’язка здавалася неминучою.

Головна загадка справи — чому ж Ліззі виправдали? Наприкінці 19 століття пуританське суспільство просто не могло повірити, що шкільна вчителька та вихована леді здатна порубати рідних сокирою.

До того ж прямих доказів — окрім спаленої в печі сукні, нібито забрудненої фарбою, — у слідства не було. Суд присяжних, який складався виключно з чоловіків, виніс вердикт: невинна.

Чудовисько: Історія Ліззі Борден — зйомки та головні актори

Головну роль зіграла Елла Бітті. Її батька грає Чарлі Ганнем, який у попередньому сезоні виконував роль Еда Гіна, мачуху — Ребекка Голл, а служницю Бріджит Салліван — Вікі Кріпс. У серіалі також з’являється Сара Полсон у ролі серійної вбивці Айлін Ворнос.

Одразу у першій серії показано вбивство — і це дуже кривава й стилізована сцена, яка задає тон усьому сезону. Режисер Макс Вінклер фактично показує версію подій, яку серіал надалі вже розбирає та доповнює іншими можливими трактуваннями.

Елла Бітті, яка грає Ліззі, розповідала Netflix, що знімати ці епізоди було для неї непросто. Вона сама називає себе дуже вразливою до сцен насильства.

Що кажуть критики про новий сезон Чудовисько: Історія Лізіз Борден

Прем’єра відбулася 17 вересня 2026, і вже є реакція критиків: серіал отримав 42% на основі 19 рецензій.

Звертають увагу на сильні акторські роботи, зокрема Елли Бітті, але водночас критикують серіал за надмірну кривавість і спосіб подачі теми жіночої люті.

Також вважають, що шоураннери занадто захопилися смакуванням деталізованого насилля, видовищними кадрами з сокирою й кров’ю та “еротизованим мелодраматизмом”.

Це перетворює похмурий психологічний трилер на шоковий контент або навіть чорну комедію, в якій губиться справжній драматизм.

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Головне фото: скриншот з тизера Монстри: історія Ліззі Борден.

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