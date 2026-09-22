Чужоземка: Кров моєї крові 2 сезон — графік виходу серій та що відомо про сюжет

На екрани повернувся улюблений серіал усіх поціновувачів романів Діани Геблдон Чужоземка: Кров моєї крові (Outlander: Blood of my Blood). Минулого тижня вийшов перший епізод продовження історичного фентезі, який розповідає нам історію батьків Джеймі Фрейзера та Клер Бошам.
Читай, що відомо про другий сезон Чужоземки: Кров моєї крові, у нашому матеріалі.
Чужоземка: Кров моєї крові 2 сезон — скільки серій
У серіалі Чужоземка: Кров моєї крові 2 сезон буде 10 серій, так само як і першій частині. Новий епізод романтичної драми вийшов минулого тижня після перерви у понад рік.
Перша серія триває 64 хвилини, точний хронометраж наступних епізодів наразі не відомий.
Графік виходу серій Чужоземка: Кров моєї крові 2 сезон
Нові епізоди серіалу виходять на американській платформі Starz по п’ятницях:
- 18 вересня — День пам’яті;
- 25 вересня — Завіса часу;
- 2 жовтня — Кролики не плавають;
- 9 жовтня — Частина моєї душі;
- 16 жовтня — Пробач мені, отче;
- 23 жовтня — Маленьке милосердя;
- 30 жовтня — Серце нагір’я;
- 6 листопада — Танець;
- 13 листопада — Тінь іншого чоловіка;
- 20 листопада — Дванадцята ніч.
Сюжет 2 сезону Чужоземки: Кров моєї крові
ТВ-шоу Outlander: Blood of my Blood є приквелом популярного телесеріалу Чужоземка, перший сезон якого вийшов ще 2014 року. Літературною основою серіалів стали книги американської письменниці Діани Геблдон про медсестру Клер, яка подорожує в часі у XVIII століття і зустрічається там з Джеймі Фрейзером.
Кров моєї крові розповідає історію батьків головних героїв серіалу Чужоземка. Із приквелу ми дізнаємося, як батьки Джеймі зустрілися в Шотландії XVIII століття і як батьки Клер познайомилися в Англії під час Першої світової війни.
У продовженні серіалу дві пари закоханих знову постануть перед черговими випробуваннями. Новий сезон починається з якобітського повстання у Шотландії, під час якого закоханим Еллен та Браяну доведеться розлучитися.
Тим часом Джулія і Генрі також втрачають одне одного, бо їхня подорож у часі пішла не за планом. Генрі повертається додому у 1920-ті, натомість Джулія разом із дитиною залишається у XVIII столітті.
Актори серіалу Чужоземка: Кров моєї крові 2 сезон
У продовженні Кров моєї крові до своїх ролей повернулися:
- Гаррієт Слейтер, якає грає Еллен — мати Джеймі Фрейзера;
- Джеймі Рой, грає Браяна — батька Джеймі;
- Герміона Корфілд у ролі Джулії — матері Клер;
- Джеремі Ірвін грає Генрі — батька Клер.
Серед другорядних персонажів ми побачимо: Тоні Керрана у виконанні ролі лорда Ловата, Рорі Александра — молодого Муртага, Конора Макнейла у ролі молодого Неда Гована та інших.
Раніше ми давали підбірку найкращих фільмів про подорожі в часі.
Фото: скриншот з YouTube
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