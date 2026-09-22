Чужоземка: Кров моєї крові 2 сезон — графік виходу серій та що відомо про сюжет

На екрани повернувся улюблений серіал усіх поціновувачів романів Діани Геблдон Чужоземка: Кров моєї крові (Outlander: Blood of my Blood). Минулого тижня вийшов перший епізод продовження історичного фентезі, який розповідає нам історію батьків Джеймі Фрейзера та Клер Бошам.

Читай, що відомо про другий сезон Чужоземки: Кров моєї крові, у нашому матеріалі.

Чужоземка: Кров моєї крові 2 сезон — скільки серій

У серіалі Чужоземка: Кров моєї крові 2 сезон буде 10 серій, так само як і першій частині. Новий епізод романтичної драми вийшов минулого тижня після перерви у понад рік.

Перша серія триває 64 хвилини, точний хронометраж наступних епізодів наразі не відомий.

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Графік виходу серій Чужоземка: Кров моєї крові 2 сезон

Нові епізоди серіалу виходять на американській платформі Starz по п’ятницях:

18 вересня — День пам’яті;

25 вересня — Завіса часу;

2 жовтня — Кролики не плавають;

9 жовтня — Частина моєї душі;

16 жовтня — Пробач мені, отче;

23 жовтня — Маленьке милосердя;

30 жовтня — Серце нагір’я;

6 листопада — Танець;

13 листопада — Тінь іншого чоловіка;

20 листопада — Дванадцята ніч.

Сюжет 2 сезону Чужоземки: Кров моєї крові

ТВ-шоу Outlander: Blood of my Blood є приквелом популярного телесеріалу Чужоземка, перший сезон якого вийшов ще 2014 року. Літературною основою серіалів стали книги американської письменниці Діани Геблдон про медсестру Клер, яка подорожує в часі у XVIII століття і зустрічається там з Джеймі Фрейзером.

Кров моєї крові розповідає історію батьків головних героїв серіалу Чужоземка. Із приквелу ми дізнаємося, як батьки Джеймі зустрілися в Шотландії XVIII століття і як батьки Клер познайомилися в Англії під час Першої світової війни.

У продовженні серіалу дві пари закоханих знову постануть перед черговими випробуваннями. Новий сезон починається з якобітського повстання у Шотландії, під час якого закоханим Еллен та Браяну доведеться розлучитися.

Тим часом Джулія і Генрі також втрачають одне одного, бо їхня подорож у часі пішла не за планом. Генрі повертається додому у 1920-ті, натомість Джулія разом із дитиною залишається у XVIII столітті.

Актори серіалу Чужоземка: Кров моєї крові 2 сезон

У продовженні Кров моєї крові до своїх ролей повернулися:

Гаррієт Слейтер , якає грає Еллен — мати Джеймі Фрейзера;

, якає грає Еллен — мати Джеймі Фрейзера; Джеймі Рой , грає Браяна — батька Джеймі;

, грає Браяна — батька Джеймі; Герміона Корфілд у ролі Джулії — матері Клер;

у ролі Джулії — матері Клер; Джеремі Ірвін грає Генрі — батька Клер.

Серед другорядних персонажів ми побачимо: Тоні Керрана у виконанні ролі лорда Ловата, Рорі Александра — молодого Муртага, Конора Макнейла у ролі молодого Неда Гована та інших.

Раніше ми давали підбірку найкращих фільмів про подорожі в часі.

Фото: скриншот з YouTube

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