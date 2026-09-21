АТП Перевізники 2 сезон: коли на ICTV2 вийде продовження популярного серіалу

На телеканалі ICTV2 незабаром вийде другий сезон популярного серіалу АТП Перевізники про пригоди водіїв-напарників Артема Горбача і Семена Зозулі. Телекомедія повертається на екрани після успішного першого сезону й тріумфу на Netflix Україна.

Розповідаємо, що відомо про продовження АТП Перевізники, у матеріалі.

АТП Перевізники 2 сезон: дата виходу серіалу

Серіал АТП Перевізники 2 сезон вийде на телеканалі ICTV2 26 жовтня 2026 року о 20:00.

Серіал розповідає про напарників Артема Горбача (грає В’ячеслав Довженко) і Семена Зозулю (грає Володимир Гладкий) з автопідприємства Рапід-Транс, які постійно потрапляють у пригоди. Чоловіки не можуть проїхати повз тих, хто потребує допомоги. А також вони постійно ризикують, бо не здатні залишатися байдужими до несправедливості й шахрайства.

У другому сезоні команді Рапід-Трансу доведеться рятувати підприємство від злочинців, захищатися від підступності своїх конкурентів, а також продовжувати рухатися вперед, враховуючи реалії сьогодення.

АТП Перевізники 2 сезон: дата виходу серіалу / 6 Фотографій

Креативний продюсер АТП Перевізників Фелікс Аброскін зазначив, що у другому сезоні творці серіалу “підвищують ставки”. У продовженні телеісторії залишаться щирий гумор та дорожня романтика, але й також очікуються непередбачувані маршрути, серйозні виклики для підприємства та зміни в особистому житті героїв.

В АТП Перевізники 2 сезон конкурент Ігор Сушко (у виконанні Дмитра Суржикова) знову намагатиметься загнати Рапід-Транс у борги, у чому йому має допомогти приваблива водійка фури (в ролі Ольга Атанасова) із таємною місією. Однак Артем Горбач, який ще є співвласником підприємства, боротиметься із намірами конкурента. Крім того, головний персонаж знову закохається і намагатиметься завоювати свою кохану.

На Семена Зозулю також чекають зміни, тож вже незабаром дізнаємося, до чого вони призведуть — до щастя чи неприємностей.

Тим часом стримана власниця АТП Галина Петрук (у виконанні Віри Кобзар) нарешті дозволить собі не приховуватиме власну натуру. Тож навколо неї у новому сезоні буде багато залицяльників, розповідає акторка Кобзар.

Перші епізоди АТП Перевізників 2 сезон вийдуть у понеділок, 26 жовтня. Загалом на глядачів чекає 24 серії продовження улюбленої історії.

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Актори: В’ячеслав Довженко, Володимир Гладкий, Віра Кобзар, Анна Гуляєва, Дмитро Суржиков, Ольга Атанасова, Роман Ясіновський, Ярослав Шахторін та ін.

Режисери-постановники: Анна Гресь, Євген Хворостянко.

Оператори-постановники: Вася Сікачинський, Олександр Ковалевський.

Головна авторка: Ярослава Сегал.

Сценаристи: Оксана Андрєєва, Олександр Гриценко, Андрій Кокотюха, Євгенія Коротич, Валентин Міщенко.

Продюсери ICTV2: Фелікс Аброскін, Дмитро Хрипун, Катерина Шевелюк.

Продюсерки Mamas Film Production: Марина Квасова, Алла Липовецька.

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Фото: ICTV2

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