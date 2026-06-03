Телеканал ICTV2 розпочав зйомки 3-го сезону серіалу АТП Перевізники

Популярне пригодницьке роуд-муві АТП Перевізники, яке розповідає про захопливі пригоди водіїв-напарників Артема Горбача та Семена Зозулі, офіційно отримає продовження.

Телеканал ICTV2 оголосив про старт знімального процесу третього сезону цього народного хіта.

Проєкт, який стартував у березні 2025 року, з перших серій підкорив українських глядачів, зібравши біля екранів понад 4 мільйони людей та впевнено увійшовши до першої десятки найпопулярніших релізів на платформі Netflix в Україні.

Наразі ведеться активна підготовка до прем’єри другого сезону, проте сюжетні лінії нових серій виявилися настільки динамічними та драйвовими, що керівництво каналу ухвалило рішення не зволікати й одразу запустити у виробництво третій сезон, робота над яким уже на повну кипить на знімальному майданчику.

Телеканал ICTV2 оголосив про старт знімального процесу 3-го сезону АТП Перевізники

В основі сюжету серіалу залишається історія про звичайних водіїв-експедиторів, які щодня розвозять вантажі українськими автошляхами, але постійно опиняються в епіцентрі небезпечних детективних авантюр.

Головні герої є абсолютними протилежностями за характером: вони здатні кожні п’ять кілометрів влаштовувати запеклі суперечки через підказки навігатора чи вибір автозаправної станції, що додає серіалу яскравого гумору.

Проте попри постійні побутові сварки, чоловіки є надійною та міцною командою, яка в моменти реальної загрози готова стояти стіною один за одного.

У третьому сезоні на компанію Рапід-транс, де працюють напарники, чекають серйозні виклики. Через підступні схеми та жадібність конкурентів саме існування рідного підприємства опиниться під великим питанням.

За словами креативного продюсера проєкту Фелікса Аброскіна, у нових серіях на героїв чекає набагато більше адреналіну, небезпек та життєвих халеп, з яких їм доведеться викручуватися завдяки власному розуму та кмітливості.

Разом з тим творці обіцяють повністю зберегти той самий світлий, позитивний вайб та неповторну водійську романтику під гуркіт мотора, за яку глядачі так сильно полюбили цей телесеріал.

Паралельно з порятунком бізнесу водіям доведеться розплутувати складні вузли й у власному особистому житті. Чесний і принциповий Артем Горбач, якого грає В’ячеслав Довженко, опиниться на життєвому роздоріжжі, намагаючись врятувати кохану жінку.

Кожна поїздка — новий виклик, а кожен вибір може кардинально змінити життя. Як і в минулому сезоні, він балансуватиме на роздоріжжі, але побачимо, як складеться його доля і кохання,

— зазначив актор.

Натомість на його напарника Семена Зозулю (у виконанні Володимира Гладкого) чекає всепоглинаюче нове кохання. Особисті кризи та романтичні переживання Семена, які він долатиме, стануть справжнім іспитом на міцність для водійської чоловічої дружби.

Виробництвом нових епізодів традиційно займається компанія Mamas Film Production на замовлення телеканалу ICTV2, а над сценарієм працює головна авторка Ярослава Сєгал.

Приємним бонусом для шанувальників стане збереження ще однієї доброї традиції серіалу — у кабіні водіїв знову лунатимуть відомі українські хіти та душевні народні пісні у виконанні самих акторів.

Джерело фото: ICTV2.

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