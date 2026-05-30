Ейджизм у кіно: чому тварини на екрані з’являються частіше за жінок 60+

Британська кіноіндустрія опинилася в центрі скандалу через результати нового дослідження кампанії Age Without Limits. З’ясувалося, що в найкасовіших фільмах останніх трьох років тварини, які розмовляють, з’являються у головних ролях у чотири рази частіше, ніж жінки віком понад 60 років.

Ці цифри викликали хвилю обурення серед зірок першої величини, зокрема у дворазової лауреатки Оскара Емми Томпсон. Про це пише The Guardian.

Статистика, що вражає: Кріси проти жінок

Дослідники проаналізували 100 найуспішніших стрічок британського прокату за період 2023–2025 років. Результати виявилися невтішними: лише п’ять фільмів мали серед головних героїв жінку старшого віку. Для порівняння: близько 20 кінохітів розповідали історії про звірів, що розмовляють.

Ще іронічнішим є той факт, що акторів на ім’я Кріс (зокрема Кріс Пратт, Пайн та Гемсворт) у головних ролях було більше, ніж усіх акторок категорії 60+.

Серед нечисленних стрічок, що все ж таки вивели літніх жінок на передній план, опинилися:

Алілуя;

Моє велике товсте грецьке весілля 3;

Субстанція з Демі Мур;

Шалена п’ятниця.

Емма Томпсон: Ми стаємо цікавішими з віком

67-річна Емма Томпсон, коментуючи результати опитування, закликала продюсерів переглянути своє ставлення до кастингу.

— Жінки — це половина населення, і ми старіємо. То де ж історії про нас? — запитує акторка.

За її словами, з віком особистість стає лише глибшою та цікавішою, а кіноіндустрія просто не встигає за реальним світом, де літні жінки є активними та впливовими.

Попри те, що фільми за участю Томпсон (наприклад, Удачі тобі, Лео Гранде) мали критичний успіх, вони часто отримують значно менші бюджети на просування порівняно з блокбастерами.

Глядач готовий, а ринок — ні

Доктор Керол Істон, виконавча директорка Centre for Better Ageing, називає таку ситуацію образливою. Вона наголошує, що люди віком від 55 років складають значну частину кіноаудиторії та витрачають сотні мільйонів фунтів на квитки щороку.

Це абсурд. Внесок старших жінок мінімізується та ігнорується не лише в кіно, а й у багатьох інших сферах суспільного життя, — зазначає Істон.

Дослідження також показало, що коли жінки 60+ все ж з’являються на екрані, їхні персонажі часто є пасивними, другорядними або стають об’єктами глузувань.

Попри загальну тенденцію, експерти бачать певні ознаки змін. Історична перемога Мішель Йео на Оскарі у 2023 році стала прецедентом. Очікується, що наступного року за головну кінонагороду знову змагатимуться актриси елегантного віку, серед яких Джуліанна Мур (65 років) та Еллен Берстін (93 роки).

Проте для того, щоб старші жінки перестали бути невидимими на екрані, індустрії доведеться пройти довгий шлях від казок про тварин до реальних людських історій.

