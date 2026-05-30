Эйджизм в кино: почему животные на экране появляются чаще женщин 60+

Британская киноиндустрия оказалась в центре скандала из-за результатов нового исследования кампании Age Without Limits. Выяснилось, что в самых кассовых фильмах последних трех лет говорящие животные появляются в главных ролях в четыре раза чаще, чем женщины старше 60 лет.

Эти цифры вызвали волну возмущения среди звезд первой величины, в частности у двукратной лауреатки Оскара Эммы Томпсон. Об этом пишет The Guardian.

Шокирующая статистика: Крисы против женщин

Исследователи проанализировали 100 самых успешных лент британского проката за период 2023–2025 годов. Результаты оказались неутешительными: только в пяти фильмах среди главных героев была женщина старшего возраста. Для сравнения: около 20 кинохитов рассказывали истории о говорящих зверях.

Еще ироничнее тот факт, что актеров по имени Крис (в частности, Крис Пратт, Пайн и Хемсворт) в главных ролях было больше, чем всех актрис категории 60+.

Среди немногих лент, которые все же вывели пожилых женщин на передний план, оказались:

Аллилуйя;

Моя большая греческая свадьба 3;

Субстанция с Деми Мур;

Чумовая пятница.

Эмма Томпсон: Мы становимся интереснее с возрастом

67-летняя Эмма Томпсон, комментируя результаты опроса, призвала продюсеров пересмотреть свое отношение к кастингу.

— Женщины — это половина населения, и мы стареем. Так где же истории о нас? — спрашивает актриса.

По ее словам, с возрастом личность становится только глубже и интереснее, а киноиндустрия просто не успевает за реальным миром, где пожилые женщины активны и влиятельны.

Несмотря на то что фильмы с участием Томпсон (например, Удачи тебе, Лео Гранде) имели критический успех, они часто получают значительно меньшие бюджеты на продвижение по сравнению с блокбастерами.

Доктор Кэрол Истон, исполнительный директор Centre for Better Ageing, называет такую ситуацию оскорбительной. Она подчеркивает, что люди в возрасте от 55 лет составляют значительную часть киноаудитории и ежегодно тратят сотни миллионов фунтов на билеты.

— Это абсурд. Вклад старших женщин минимизируется и игнорируется не только в кино, но и во многих других сферах общественной жизни, — отмечает Истон.

Исследование также показало: когда женщины 60+ все же появляются на экране, их персонажи часто пассивны, второстепенны или становятся объектами насмешек.

Несмотря на общую тенденцию, эксперты видят определенные признаки перемен. Историческая победа Мишель Йео на Оскаре в 2023 году стала прецедентом. Ожидается, что в следующем году за главную кинонаграду снова будут соревноваться актрисы элегантного возраста, среди которых Джулианна Мур (65 лет) и Эллен Берстин (93 года).

Однако для того чтобы старшие женщины перестали быть невидимыми на экране, индустрии придется пройти долгий путь от сказок о животных до реальных человеческих историй.

