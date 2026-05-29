Закулисье реальности: дата выхода фильма на киноэкранах в Украине

В украинских кинотеатрах начался официальный прокат одного из самых ожидаемых психологических гороров 2026 года – ленты Закулисье реальности (The Backrooms).

Читай в материале, когда выйдет фильм Закулисье реальности на украинские экраны, снимавшиеся в фильме и сюжетные подробности.

Когда выйдет Закулисье реальности: дата релиза в Украине

Полнометражная картина представляет собой художественную адаптацию одноименного вирусного интернет-феномена и горор-тренда, родившегося в социальных сетях и на платформе YouTube благодаря концепту лиминальных пространств.

Официальным дистрибьютором фильма в Украине выступила компания Adastra Cinema, уже выпустившая ленту на большие экраны 28 мая 2026 года.

Производством психологической драмы занималась независимая американская студия A24, известная своим умением создавать и продвигать нестандартные и глубокие атмосферные ужасы, привлекающие устойчивый интерес привередливой киноаудитории.

Закулисье реальности: сюжет ленты

Сюжетная линия экранизации разворачивается вокруг зловещего и жуткого параллельного измерения, не подчиняющегося привычным законам физики и логики, где пространство постоянно меняется, стены скрывают проходы, а время полностью теряет свою линейность.

По синопсису, главный герой по имени Кларк находит скрытый вход в зловещий бесконечный лабиринт комнат за стеной обычного заброшенного магазина. Одержимость исследованием этого параллельного мира пугает мужчину и затягивает его все глубже, приводя к внезапному исчезновению.

Тогда на поиски пропавшего мужчины отправляется отважная психотерапевт Мэри, добровольно проходящая сквозь невидимый портал в странное измерение.

Главной героини придется столкнуться не только со смертельными ловушками и опасными монстрами, скрывающимися за каждым углом, но и с самой извращенной природой этой реальности в попытке найти Кларка и выбраться наружу.

По интернет-канону это пространство эксплуатирует детские страхи, визуализируя пустые однотипные комнаты с бледно-желтыми обоями, сжатыми стенами и угнетающим жужжанием люминесцентных офисных ламп, что вызывает у зрителя сильное чувство тревожности и ностальгии.

Фильм Закулисье реальности: актерский состав

Главным режиссером полнометражного дебюта стал сам автор оригинальных сверхпопулярных видео на YouTube Кейн Парсонс (известный в сети под псевдонимом Кейн Пиксельс).

Несмотря на то, что создателю оригинального концепта исполнилось всего 20 лет, кинокритики называют вовлечение автора в прямое руководство съемками главным залогом сохранения атмосферы ленты.

Визуальный стиль фильма частично использует популярный кинематографический прием найденной пленки, фиксируя мистические события из-за объективов ручных камер и камер внутренних систем наблюдения.

Главные роли в кинокартине исполнили звезды мирового уровня, в частности известный британский актер Чиветел Эджиофор (12 лет рабства, Жизнь Чака, Веном: Последний танец) и известная норвежская актриса Ренате Рейнсве (Худший человек в мире, Сентимент)

Вместе с ними в актерском составе горора снялись Финн Беннетт, Лукита Максвелл и Эван Джогия.

Раньше мы писали, будет ли Мортал Комбат 3 – читай в материале намеки сценариста на продолжение франшизы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!