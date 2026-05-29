Летнее солнцестояние 2026: когда самый длинный день года и почему его побаивались и почитали

Летнее солнцестояние — это момент, когда Солнце поднимается выше всего в небе, а день становится самым длинным в году.

Это как природная вершина лета — после неё свет ещё долго держится, но день постепенно становится короче.

Когда и почему оно наступает и какие традиционные запреты существуют в этот день — в материале.

Когда день летнего солнцестояния 2026

В 2026 году летнее солнцестояние приходится на 21 июня. Именно в этот день будет самый длинный световой день и самая короткая ночь в году для жителей Северного полушария.

Астрономически момент солнцестояния в 2026 году наступит 21 июня в 11:25 по киевскому времени. В этот момент Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом.

После 21 июня световой день начнёт постепенно сокращаться, хотя сначала изменения будут почти незаметны.

Почему наступает день летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния возникает из-за наклона земной оси. Ось Земли наклонена примерно на 23,5° относительно орбиты, по которой планета движется вокруг Солнца, поэтому в течение года разные полушария освещаются по-разному.

Когда Северное полушарие максимально наклонено к Солнцу, солнечные лучи падают почти вертикально, а Солнце поднимается выше всего над горизонтом. В этот момент наступает самый длинный день и самая короткая ночь в году — летнее солнцестояние.

Название “солнцестояние” появилось потому, что несколько дней подряд кажется, будто Солнце замирает в одной точке и почти не меняет высоту на небе в полдень.

Почему день летнего солнцестояния — не самый жаркий

Самый длинный день года редко самый жаркий. Причина в том, что Земле нужно время, чтобы прогреться. После 21 июня солнечной энергии всё ещё много, но суша и океаны накапливают тепло постепенно. Из-за этого:

Самые высокие температуры обычно приходят с задержкой примерно 4–6 недель — чаще всего в конце июля или августе.

Это явление называется сезонной задержкой: планета как будто «разгоняется» в нагреве и достигает пика жары уже после того, как дни начинают сокращаться.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния 2026

В древности день солнцестояния был праздником, который позже превратился в Ивана Купала.

Люди верили, что в это время энергия природы достигает максимума, а граница с потусторонним миром становится тоньше. Поэтому проводили обряды очищения и защиты.

На праздник:

прыгали через огонь — считалось, что пламя очищает от болезней и плохой энергии, а пары, перепрыгнувшие вместе, будут счастливы;

девушки плели венки из полевых цветов и пускали их по реке, гадая на судьбу и любовь;

купались, так как вода считалась целебной и очищающей;

собирали лечебные травы, которые в этот день имели особую силу;

, которые в этот день имели особую силу; молодёжь гуляла до рассвета, встречая новое Солнце.

Также издавна существовал целый ряд запретов, которые были призваны защищать людей от плохих последствий “неправильного” поведения в праздник.

В этот день советовали избегать ссор, злости и негатива — считалось, что конфликты закрепляются на весь год.

Также не рекомендовалось оставлять дела незавершёнными и давать или брать деньги в долг, чтобы не спугнуть финансовую удачу.

Не советовали носить тёмную или грязную одежду — она символизировала потерю солнечной силы.

И главное — не допускать в сердце грусти, зависти и злых мыслей, потому что в самый длинный день года они, по поверьям, особенно прилипают.

