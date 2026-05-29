Картинки С Последним звонком 2026: о трогательных мгновениях школьного прощания

Когда впереди Последний звонок — это радостно и грустно, и хочется бежать вперед, но жаль, что детство остается воспоминанием и никогда больше не повторится.

Как найти слова, чтобы выразить все переполняющие тебя чувства? В этом помогут картинки С Последним звонком и теплые поздравления к ним.

Картинки С Последним звонком для выпускников

Школьная форма — в шкаф, тетради — в архив, а нервы учителей — на реабилитацию! С праздником Последнего звонка!

Прощай, школа… мы идем в мир, но навсегда оставляем здесь частицу души!

Пусть впереди ждет все самое лучшее, а сердце помнит тех, с кем пройден путь детства! С праздником Последнего звонка!

Картинки С Последним звонком для родителей

Кажется, только вчера вы вели ребенка за руку на Первый звонок. А сегодня он — выпускник. Спасибо вам за каждый день поддержки и заботы!

Сегодня не только ваш ребенок листает страницу — листает ее и ваше сердце. С Последним звонком!

Еще вчера — маленькие ладошки в первом классе, сегодня — взрослые глаза, полные мечты! Благодарим вас за любовь и веру, которые помогали идти по этому пути. С Последним звонком!

Картинки С Последним звонком для учителей

Ваш опыт, любовь, тепло и вера сделали путь к обучению более светлым. Вы те, кто поддерживал и направлял на каждом повороте! Спасибо вам за это!

Сегодня — не конец! Это новое начало, в котором вы останетесь самыми близкими для учеников людьми. Поздравляем вас с этим щемяще-светлым днем! С Последним звонком!

Дорогие учителя, вы не просто давали знания — вы отдавали частичку себя! С каждым уроком, с каждым словом вы оставляли в детских сердцах мудрость, доброту и веру в себя. Наша благодарность вам безгранична!

