Нужно ли окучивать помидоры в открытой почве: преимущества процедуры для будущего урожая

Мы знаем, что картошку нужно обязательно окучивать. Но для многих становится открытием, что и помидоры нуждаются в этой процедуре. Нужно ли окучивать помидоры и зачем это делать — читай объяснения дальше.

Нужно ли окучивать помидоры в открытой почве

Окучивать помидоры нужно, ведь это помогает их развитию. Во-первых, после рыхления почвы она пропускает больше воздуха, а это полезно для любого растения.

Окучивание помогает помидорам сформировать дополнительную корневую систему, которая в дальнейшем улучшает прирост поверхностной части, а следовательно, и увеличивает количество плодов.

А еще окучивание защищает корни от жаркого солнца и сохраняет влагу, если выполнять действие сразу после полива.

Поэтому, отвечая на вопрос, зачем окучивать помидоры, можно сказать, что это выполняет защитную и вспомогательную функцию. Благодаря окучиванию шансы на хороший и щедрый урожай растут, а растение останется здоровым.

Когда окучивать помидоры

Первую процедуру можно провести через 10-11 дней после пересадки рассады в открытый грунт. Затем повторять окучивание можно после развития дополнительных корней на стеблях.

Через 20 дней следует еще раз окучить помидоры. Понять, пришло ли время для окучивания, можно, наблюдая за стеблем: если оно немного посинело снизу, то процедуру нужно повторить.

Окучивать томаты лучше сразу после полива. Это сбережет влагу и защитит корни от перегрева. За сезон можно повторять действие от двух до трех раз, однако следует ориентироваться на особенностях своего дачного участка. Если есть необходимость, то повторять окучивание можно чаще.

