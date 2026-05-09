До сих пор о “деды воевали”? Сколько украинцев считают праздником День победы

Уже больше десятилетия, как Украина отходит от российских традиций и навязанных ценностей. Люди исследуют собственные праздники, углубляются в историю, культуру… Среди того, что игнорировать нельзя, есть восприятие войн.

Для россиян 9 мая всегда было и будет Днем победы — тем, что мы называем их термином “победобесием”. С георгиевскими лентами, военными парадами, восхвалением “можем повторить” и угрозами дойти до Берлина еще раз.

Но для всего мира и Украины, в частности, этот день давно не о победе. Именно 8 мая Украина отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Это день, когда вспоминают павших воинов и повторяют, что нельзя приводить к войне.

Но переход на европейские ценности произошел не для всех украинцев. Для значительной доли наших граждан 9 мая до сих пор является большим праздником. Рассказываем об этом больше.

11% украинцев считают 9 мая большим праздником: опрос КМИС

Киевский международный институт социологии провел исследование, согласно которому удалось определить роль праздников для украинцев. Самыми большими праздниками для опрошенных являются: Рождество Христово, Пасха, Новый год, День Независимости Украины, а также День защитников и защитниц Украины.

По сравнению с 2010 годом, когда День победы был одним из важнейших праздников для 58% опрошенных украинцев, сейчас это “праздник” только для 11% опрошенных. Причем, популярность Дня победы упала вдвое в 2021 году, и постепенно продолжает потерю авторитета среди людей.

Исследование показало, что в целом украинцы относятся к праздникам с любовью и уважением, только 2% опрошенных не относились к каким-либо официальным праздникам, как к важным или любимым.

Наименьшее расположение у украинцев имеет День труда (1 мая). Его отмечают всего 5% граждан.

Среди 11%, которые отмечают День победы, значительная доля людей старшего возраста (более 60 лет) — таких 15%. В селах этот день также пользуется большей популярностью, чем у жителей больших городов. Небольшое влияние оказывает регион проживания. На Западе страны популярность этого дня наименьшая.

В Украине этот праздник воспринимается все больше как элемент российской пропаганды и милитаризма, который почти утратил свое символическое значение для украинского общества. День Победы больше не ассоциируется с миром, а скорее с агрессией, которую Россия осуществляет под этим лозунгом.

Именно поэтому популярность продолжила падение после начала войны в Украине, а также полномасштабного вторжения.

Интересным статистическим фактом является то, что почти все праздники для украинцев, по сравнению с 2013 годом, потеряли популярность. В том числе и Рождество, и Новый год, и Международный женский день. Набрали популярность День Конституции Украины, День Независимости Украины.

