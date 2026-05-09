День Европы 2026: когда отмечают и к каким мероприятиям присоединится Украина

Украина на всех скоростях несется к европейскому будущему. В частности, важной составляющей изменений в нашей стране является наследование европейских традиций и международных праздников.

В частности, речь идет и о Дне Европы, который в этом году Украина будет отмечать вместе с другими странами.

Об истории возникновения праздника, мероприятиях по случаю Дня Европы и когда его отмечают в 2026 году, рассказываем далее в материале.

Когда День Европы и какая история праздника

В 2023 году Украина впервые вместе с Европой отметила День Европы 9 мая.

Праздник отмечается в знак мира и солидарности по всему Европейскому континенту. Дата 9 мая была утверждена в 1985 году во время саммита Европейского совета в Милане.

Свою историю День Европы берет еще с далекого 1950 года, когда министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил создать новую форму организации государств в Европе посредством наднационального сообщества. Целью было создать общий военный потенциал, чтобы страны Европы не имели оружия одна против другой.

9 мая с тех пор считается днем рождения Европейского Союза.

День Европы ежегодно отмечают страны-члены ЕС и страны, которые еще на пути к Евроинтеграции. В большинстве своем города этих стран украшают флагами ЕС, а по коридорам институций ЕС проводят открытые экскурсии.

Украина впервые отметила День Европы 20 лет назад, указ о празднике подписал тогдашний президент Леонид Кучма. Однако тогда День Европы в Украине отмечали в третью субботу мая.

Начиная с 2023 года, мы отмечаем праздник совместно с другими странами.

Мероприятия ко Дню Европы 2026

У каждой страны есть свои традиции празднование Дня Европы. В Германии устраивают европейскую неделю, в Люксембурге 9 мая — выходной, в Польше проводят Парад Шумана.

День Европы традиционно отмечают лекциями о создании Европейского Союза и экскурсиями в соответствующие учреждения. Для Украины празднование Дня Европы совместно с другими странами-членами Союза есть очень важным.

В 2026 году для киевлян подготовили ряд культурных, просветительских, туристических и дискуссионных мероприятий. Это комплексная программа, которая объединяет онлайн и офлайн-форматы и охватывает разные возрастные аудитории – от детей до студентов и взрослых. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

