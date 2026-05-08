Великобритания на Евровидении-2026: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei, песня против скучной офисной работы

В этом году Великобритания решила отправить на Евровидение настоящего безумца (в лучшем смысле этого слова) – электронного музыканта, изобретателя и звезду YouTube Сэма Баттла, более известного как LOOK MUM NO COMPUTER.

Его композиция Eins, Zwei, Drei обещает стать одним из самых нестандартных и технологических номеров за всю историю конкурса – читай в материале подробности об авторе песни и самой композиции.

Кто представляет Великобританию на Евровидении-2026

Великобританию на Евровидении-2026 в Вене представляет инструменталист и изобретатель LOOK MUM NO COMPUTER (Сэм Бэтл) с песней Eins, Zwei, Drei. В отличие от многих других стран, британский вещатель BBC избрал своего представителя путем внутреннего отбора.

О решении назначить Сэма Бэттла официальным голосом страны объявили 17 февраля 2026 года, а премьера самого трека состоялась 6 марта в эфире утреннего шоу Скотта Миллза на BBC Radio 2.

Композиция Eins, Zwei, Drei сочетает в себе синт-поп 80-х и экспериментальную электронику, являющуюся визитной карточкой артиста. Артист выступит во втором полуфинале 14 мая 2026 только в неконкурсном слоте для ознакомления зрителей с номером, ведь потовка в финал Великобритании уже гарантирована, так как она входит в группу стран Большой пятерки.

Кто такой LOOK MUM NO COMPUTER

Сэм Баттл — человек, который видит музыку там, где другие не видят ничего. Он родился в конце 80-х и с детства проявлял страсть к разборке тостеров и утюгов.

Сегодня он известен всему миру как гений DIY-электроники и основатель интерактивного музея винтажной аппаратуры This Museum Is (Not) Obsolete в Рамсгейте.

Среди его известнейших изобретений — синтезатор, вмонтированный в велосипед, и легендарный орган из Ферби, где 44 пушистых игрушки поют разными голосами. Музыкальная карьера Семена началась с инди-рок группы ZIBRA, но настоящую славу ему принес YouTube-канал, где он собирает миллионные просмотры, создавая невероятные звуковые машины.

На “Евровидении-2026” он едет не просто петь, а презентовать свою собственную модульную систему синтезаторов Kosmo.

О чем песня Eins, Zwei, Drei

Композиция Eins, Zwei, Drei — это ироничный и одновременно энергичный манифест против скуки офисной работы с девятого до пятого.

Само название и повторяющийся немецкий отсчет (раз, два, три) появились случайно: Сэм воскликнул эти слова, когда пытался поднять тяжелый диван, и понял, что это идеальный ритмичный хук для песни о преодолении усталости и рутины.

Музыкально трек сочетает в себе эстетику бритпопа 90-х и яркого синтвейва 80-х. Это песня об увольнении, о мире безграничных возможностей, что скрывается за пределами скучных обязанностей, и о том, как важно сохранять в себе детское любопытство.

Главной интригой номера является сам инструмент — специально сконструированный для конкурса монолит системы Kosmo, не просто воспроизводящий звук, а центральная декорация. Выступление обещает быть хаотичным, ярким и полон непредсказуемых электронных звуков, рождающихся прямо здесь и сейчас.

Пройдет Великобритания в финал Евровидения-2026

Как представитель Большой пятерки, LOOK MUM NO COMPUTER автоматически попадает в финал, поэтому ему не нужно участвовать в полуфиналах.

Относительно победы на Евровидении-2026, Сэму прогнозируют менее 1%, а он сам находится на 20-й позиции в рейтинге всех претендентов.

Фото: Eurovision.com.

