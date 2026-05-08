Погода в Хмельницком на июнь 2026: жара до 26 градусов тепла под летние ливни и грозы

Июнь в Хмельницком традиционно приносит тепло, но в этом году месяц обещает быть переменным по погоде: яркие солнечные дни будут чередоваться со ливнями и грозами, а температура к концу месяца будет уверенно приближаться к настоящей летней жаре.

Погода в Хмельницком на июнь 2026 года: первая декада, с 01.06 по 10.06

Первые дни июня начнутся по-летнему: 1, 4 и 5 числа прогнозируется ясное небо и полноценное солнце, 2 и 3 числа — частичная облачность, но без дождя.

6, 7 и 8 числа будет снова преимущественно солнечно. Однако 9 июня эта идиллия прерывается: город накроет занавес облаков, а 10-го пройдет сильный дождь.

Температура в первые десять дней месяца будет держаться на комфортном уровне: днем ​​воздух будет прогреваться до +20…+24°C, а ночью — до +10…+14°C. Это время – идеальное для отдыха с близкими людьми вне дома.

Погода в Хмельницком в июне 2026 года: вторая декада, с 11.06 по 20.06

Середина месяца покажется гораздо мрачнее: 11 числа прогнозируется сплошная облачность, а уже 12 принесет дождь.

Далее три дня подряд – 13, 14 и 15 июня будет облачная, но сухая погода. 16 и 17 числа облачность будет нарастать, а 18 пройдет с прояснениями и без осадков. Однако на следующий день в Хмельницком пройдут кратковременные дожди и грозы.

Показатель термометра в этот отрезок будет достаточно сдержанным, но к концу декады снова начнет расти: днем ​​предполагается температура воздуха на уровне +19…+24°C, ночью +11…+14°C.

Прогноз погоды в Хмельницком в июне 2026: третья декада, с 21.06 по 30.06

Последняя декада станет самой грозовой за весь месяц. С 21 по 23 числа в Хмельницком будут царить ливни и грозы.

Короткий отдых от осадков дастся с 24 по 26 июня, когда будет перевато солнечно, однако 27-30 числа снова в город посетят грозы и дожди.

Температура в конце месяца станет самой высокой за весь июнь: днем ​​воздух будет прогреваться до +21…+26°C, а ночью — до +13…+16°C. Именно эти дни следует использовать для отдыха на природе, именно в тот период, когда в город не будут приходить осадки.

