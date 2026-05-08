Погода в Ивано-Франковске на июнь 2026: ливни и грозы встретят город уже в начале лета

Июнь в Ивано-Франковске — это месяц контрастов: внезапно сменяющиеся грозами солнечные утренники, уютные вечера в городе и бурные ливни, после которых воздух пахнет свежестью и травой.

Чтобы знать заранее, когда собираться на прогулку, а когда брать зонтик – читай, какая будет погода в Ивано-Франковске на июнь 2026 года в материале.

Погода в Ивано-Франковске на июнь 2026: первая декада, с 01.06 по 10.06

Начало месяца кажется действительно летним: все первые 10 дней июня прогнозируются преимущественно солнечные и теплые. Особенно щедрым в ясное небо станет 1, 4, 5 и 7 июня. В другие дни на небе время от времени солнце будут закрывать облака.

Тепло в первые дни месяца в Ивано-Франковске будет ощутимым: днем ​​термометр будет подниматься до +20…+24°C, а ночью будет оставаться комфортным в пределах +9…+13°C. Уже с начала месяца лучше планировать встречи или прогулки со знакомыми, ведь в дальнейшем погода будет ухудшаться.

Читать по теме Погода в июне 2026 года в Украине: летние грозы и тепло уже скоро Какая будет погода в течение первого месяца лета по всей территории Украины?

Погода в Ивано-Франковске в июне 2026: вторая декада, с 11.06 по 20.06

Середина месяца принесет как прояснение, так и активные ливни — и они будут чередоваться довольно непредсказуемо. 11 и 12 числа прогнозируются ливни, 13 порадует преимущественно солнечной погодой, 14 — небо будет облачным, а уже 15 раз пойдут ливни с грозами.

После короткого солнечного 16-18 чисел, в городе в который раз прогнозируются ливни 19 и 20 июня.

Температурный фон будет оставаться стабильным даже в дождливые дни: днем ​​воздух будет прогреваться до +19…+23°C, а ночью держится в пределах +10…+14°C. Самые теплые дни декады — 17 и 18 июня, когда дневная отметка достигнет +23°C, несмотря на грозы.

Прогноз погоды в Ивано-Франковске на июнь 2026: третья декада, с 21.06 по 30.06

Последняя декада начнется с нескольких дождливых дней – 21, 22 и 23 июня прогнозируются кратковременные осадки, но без особой интенсивности.

А 24 числа город словно проснется: температура резко начнет расти, а 25 и 26 июня станут самыми жаркими днями всего месяца. Эти дни следует занести в календарь заранее – как лучший шанс для полноценного летнего отдыха на природе.

Впрочем, вместе с теплом придут и грозы: с 27 числа начнутся уже полноценные грозы, и только 30 принесет относительное затишье.

Температура в конце месяца взлетит: днем ​​прогнозируется до +22…+27°C, а ночи тоже будут оставаться теплыми — в пределах +13…+15°C.

Раньше мы писали, какая будет погода в Киеве на июнь 2026 — читай в материале, каким будет прогноз на первый месяц лета в столице.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!