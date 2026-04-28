Погода в Киеве на июнь 2026: летние грозы и жара посетят столицу

Календарное лето стартует уже совсем скоро, а это значит, что впереди бесконечные прогулки под вечерним солнцем и тот самый неповторимый запах асфальта после первой летней грозы.

Чтобы не упустить лучшие дни сезона и успеть спланировать отдых, стоит знать, какая будет погода в Киеве на июнь 2026 года вперед. Читай детальный прогноз на весь месяц – в материале.

Погода в Киеве на июнь 2026: первая декада, с 01.06 по 10.06

Первые дни июня в Киеве начнутся приятно: 2-6 числа — солнечные, с минимальной облачностью, идеальные для прогулок и активного отдыха.

Однако уже 7 числа город накроет небольшой дождь, 8 – ливни с грозами, а 9 – снова проливают ливни. Завершит декаду 10 июня с преимущественно солнечной погодой.

Температура в начале месяца будет вполне летней: днем ​​воздух будет прогреваться до +21…+25°C, а ночью — до +11…+15°C.

Погода в Киеве в июне 2026: вторая декада, с 11.06 по 20.06

Середина месяца в Киеве будет самой теплой за весь июнь, но не без грозовых сюрпризов. 11, 16 и 18 числа в столице ожидаются грозы. Однако между этими дождевыми вставками — летнее солнце: 12-15 июня порадуют ясным небом и максимальным теплом.

Температура в этот период предполагается самой высокой за первую половину месяца: днем ​​воздух будет прогреваться до +22…+26°C, а ночью — до +12…+17°C.

Прогноз погоды в Киеве на июнь 2026: с 21.06 по 30.06

Погода в Киеве последних дней будет не слишком отличаться от предыдущих периодов, в частности, 23 и 30 июня прогнозируются ливни и грозы, 24-го — местные грозы.

Однако уже с 25 числа погода кардинально изменится – три солнечных дня подряд станут настоящим подарком для горожан и гостей столицы.

Показатель термометра в конце месяца установит рекорд за весь июнь: днем ​​воздух будет прогреваться до +23…+28°C, а ночью — до +13…+18°C.

