Парковка в Киеве: с 27 апреля запускают льготные абонементы для горожан

Столица готовится к важным изменениям в дорожной инфраструктуре. Уже с 27 апреляв городе начнут действовать обновленные правила оплаты стоянки авто. Главная новость — внедрение специальной подписки, которая позволит существенно сэкономить тем, кто наполняет бюджет общины. Об этом сообщил Киевский городской совет.

Сколько стоит парковка в Киеве с 27 апреля

Городские власти пересмотрели стоимость услуг КП «Киевтранспарксервис», разделив город на три основные зоны. Цена за час пребывания авто на площадке теперь будет зависеть от близости к центру и загруженности улиц.

Если вы планируете парковку в Киеве, новые тарифы будут выглядеть следующим образом:

I зона (центральная часть города): 40 грн/час;

II зона (прилегающие к центру районы): 30 грн/час;

III зона (спальные районы и окраины): 10 грн/час.

Такие изменения, по словам заместителя главы КГГА Константина Усова, направлены не на получение прибыли, а на повышение культуры использования городского пространства и цифровизацию услуг.

Читать по теме Куда звонить, если эвакуировали машину в Киеве: телефоны и алгоритм действий Узнай номера в полиции, по которым звонить, если эвакуировали авто.

Льготный абонемент: парковка в Киеве тарифы со скидкой 90%

Самым ожидаемым нововведением стало появление месячных абонементов для физических лиц, уплачивающих налоги в бюджет столицы. Для этой категории граждан парковка в Киеве станет дешевле почти на 90%.

Получить льготные условия смогут официально трудоустроенные лица, ФЛП (ФОП), владельцы недвижимости, за которую платится налог, а также работающие пенсионеры.

Многих водителей интересует, сколько стоит парковка в Киеве при условии покупки абонемента. Стоимость месячной подписки по новым правилам составит:

3 зона — всего 299 грн в месяц;

2 зона — 999 грн в месяц;

Безлимит по всему городу — 1499 грн в месяц.

Это уникальное предложение, которое делает системное использование парковочных площадок доступным и прозрачным.

Как оформить подписку и подтвердить статус налогоплательщика

Все процессы максимально переведены в цифру. Чтобы воспользоваться льготой, водителям не нужно собирать бумажные справки. Верификация статуса будет происходить непосредственно в приложении Киев Цифровой, начиная с 8:00 27 апреля.

После подтверждения права на скидку и оплаты абонемента, система автоматически привяжет подписку к номеру вашего автомобиля. Инспекторам по парковке не нужно будет показывать чеки или скриншоты — информация об оплате будет отображаться в их базе в режиме реального времени.

До конца 2026 года один налогоплательщик имеет право оформить до двух таких подписок в месяц, даже без документального подтверждения права собственности на транспортное средство.

Водителям советуют быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки и информационные таблички на площадках, так как именно они являются окончательным ориентиром касательно актуальной зоны и стоимости услуги.

Узнай также, сколько стоит перерегистрация авто, из чего состоит цена и как переоформить машину через Дию.

