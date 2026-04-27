Паркування в Києві: з 27 квітня запускають пільгові абонементи для містян

Столиця готується до важливих змін у дорожній інфраструктурі. Вже з 27 квітня в місті почнуть діяти оновлені правила оплати стоянки авто. Головна новина — запровадження спеціальної підписки, яка дозволить суттєво зекономити тим, хто наповнює бюджет громади. Про це повідомила Київська міська рада.

Скільки коштує паркування в Києві з 27 квітня

Міська влада переглянула вартість послуг КП Київтранспарксервіс, розділивши місто на три основні зони. Ціна за годину перебування авто на майданчику тепер залежатиме від близькості до центру та завантаженості вулиць.

Якщо ти плануєш паркування в Києві, то нові тарифи виглядатимуть наступним чином:

І зона (центральна частина міста): 40 грн/год;

ІІ зона (прилеглі до центру райони): 30 грн/год;

ІІ зона (спальні райони та околиці): 10 грн/год.

Такі зміни, за словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, спрямовані не на отримання прибутку, а на підвищення культури використання міського простору та цифровізацію послуг.

Пільговий абонемент: паркування в Києві тарифи зі знижкою 90%

Найбільш очікуваним нововведенням стала поява місячних абонементів для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету столиці. Для цієї категорії громадян паркування в Києві стане дешевшим майже на 90%.

Отримати пільгові умови зможуть офіційно працевлаштовані особи, ФОПи, власники нерухомості, з якої сплачується податок, а також працюючі пенсіонери.

Вартість місячної підписки за новими правилами:

3 зона — лише 299 грн на місяць;

2 зона — 999 грн на місяць;

Безліміт по всьому місту — 1499 грн на місяць.

Це унікальна пропозиція, яка робить системне використання паркувальних майданчиків доступним і прозорим.

Як оформити підписку та підтвердити статус платника податків

Усі процеси максимально переведені в цифру. Щоб скористатися пільгою, водіям не потрібно збирати паперові довідки. Верифікація статусу відбуватиметься безпосередньо в застосунку Київ Цифровий, починаючи з 8:00 27 квітня.

Після підтвердження права на знижку та оплати абонемента, система автоматично прив’яже підписку до номера вашого автомобіля. Інспекторам з паркування не потрібно буде показувати чеки чи скриншоти — інформація про оплату відображатиметься в їхній базі в режимі реального часу.

До кінця 2026 року один платник податків має право оформити до двох таких підписок на місяць, навіть без документального підтвердження права власності на транспортний засіб.

Водіям радять бути уважними та звертати увагу на дорожні знаки та інформаційні таблички на майданчиках, оскільки саме вони є остаточним орієнтиром щодо актуальної зони та вартості послуги.

