Сучасне рабство під виглядом роботи: поліція Києва затримала банду торговців людьми

Замість високих заробітків та комфортного житла — виснажлива безкоштовна праця, антисанітарія та постійні побої. У Києві правоохоронці викрили зухвалу групу рабовласників, які перетворили життя одинадцяти людей на справжнє пекло. Схема працювала просто, але цинічно: зловмисники шукали жертв там, де люди найбільше потребували допомоги.

Вербування на вокзалі та солодкі обіцянки

Організатором злочинного бізнесу виявився 35-річний мешканець Житомирської області. Діяв він не сам — йому допомагали двоє родичів та знайома жінка. Угруповання працювало на території Центрального залізничного вокзалу Києва. Вони вишукували в натовпі людей, які перебували у скрутному становищі: безробітних, бездомних або тих, хто просто приїхав до столиці в пошуках будь-якої копійки.

Фігуранти легко втиралися в довіру, обіцяючи легальну роботу на деревообробному підприємстві з високою зарплатою, безкоштовним харчуванням та дахом над головою. Коли людина погоджувалася, її везли на Житомирщину. Але щойно двері цеху зачинялися, казка закінчувалася.

Життя в неволі та робота за їжу

Як тільки потерпілі потрапляли на територію підприємства, у них негайно відбирали паспорти та мобільні телефони. Люди ставали абсолютно беззахисними та відрізаними від світу. Їх змушували працювати понаднормово на лісопилках та в цехах, де виготовляли фанеру й дерев’яні плити. Жодних грошей за це не платили.

Умови проживання були жахливими — повна антисанітарія та постійний нагляд. Потерпілим суворо забороняли виходити за межі території або навіть намагатися зв’язатися з рідними. Будь-яка спроба протесту чи непокори закінчувалася фізичною розправою. Організатори не соромилися застосовувати силу та погрожувати вбивством, щоб тримати людей у страху.

Визволення заручників та покарання

Спецоперація правоохоронців поклала край цьому свавіллю. Поліцейські Києва за підтримки Дарницької окружної прокуратури провели обшуки та визволили з полону 12 людей віком від 30 до 57 років. Зараз усі вони перебувають у безпечному місці, їм надають медичну та психологічну допомогу.

Чотирьом учасникам банди вже повідомлено про підозру. Їхні дії кваліфікували за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України — торгівля людьми. Тепер сучасним рабовласникам загрожує серйозний термін — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, а поліція встановлює, чи не було у цієї групи інших жертв.

Головне фото: поліція Києва.

Раніше ми писали, що на Рівненщині чоловік відкрив вогонь із автомата по групі ТЦК.

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