Для тебя Новости

Современное рабство под видом работы: полиция Киева задержала банду торговцев людьми

Юлия Хоменко, редактор сайта 10 июня 2026, 19:15 3 мин.
Полиция Киева задержала банду торговцев людьми

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь