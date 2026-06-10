Современное рабство под видом работы: полиция Киева задержала банду торговцев людьми

Вместо высоких заработков и комфортного жилья — изнурительный бесплатный труд, антисанитария и постоянные побои. В Киеве правоохранители разоблачили дерзкую группу рабовладельцев, превративших жизнь одиннадцати человек в настоящий ад. Схема работала просто, но цинично: злоумышленники искали жертв там, где люди больше всего нуждались в помощи.

Вербовка на вокзале и сладкие обещания

Организатором преступного бизнеса оказался 35-летний житель Житомирской области. Действовал он не один — ему помогали двое родственников и знакомая женщина. Группировка работала на территории Центрального железнодорожного вокзала Киева. Они выискивали в толпе людей, находившихся в трудном положении: безработных, бездомных или тех, кто просто приехал в столицу в поисках хоть какого-то заработка.

Фигуранты легко втирались в доверие, обещая легальную работу на деревообрабатывающем предприятии с высокой зарплатой, бесплатным питанием и крышей над головой. Когда человек соглашался, его везли на Житомирщину. Но как только двери цеха закрывались, сказка заканчивалась.

Жизнь в неволе и работа за еду

Как только пострадавшие попадали на территорию предприятия, у них немедленно отбирали паспорта и мобильные телефоны. Люди становились абсолютно беззащитными и отрезанными от мира. Их заставляли работать сверхурочно на лесопилках и в цехах, где изготавливали фанеру и деревянные плиты. Никаких денег за это не платили.

Условия проживания были ужасными — полная антисанитария и постоянный надзор. Потерпевшим строго запрещали выходить за пределы территории или даже пытаться связаться с родными. Любая попытка протеста или неповиновения заканчивалась физической расправой. Организаторы не стеснялись применять силу и угрожать убийством, чтобы держать людей в страхе.

Освобождение заложников и наказание

Спецоперация правоохранителей положила конец этому произволу. Полицейские Киева при поддержке Дарницкой окружной прокуратуры провели обыски и освободили из плена 12 человек в возрасте от 30 до 57 лет. Сейчас все они находятся в безопасном месте, им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Четырем участникам банды уже сообщено о подозрении. Их действия квалифицировали по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины — торговля людьми. Теперь современным рабовладельцам грозит серьезный срок — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается, а полиция устанавливает, не было ли у этой группы других жертв.

Главное фото: полиция Києва.

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