Кабачки с грибами на зиму: вкусный рецепт с соусом сацебели

Пик урожая таких полезных овощей, как кабачки, приходится на вторую половину лета. Впереди август, а значит самое время начинать подготовку к грядущей зиме и заняться консервацией.

Сегодня мы расскажем, как закрыть кабачки с грибами на зиму — вкусный и простой рецепт.

Консервированные кабачки с грибами на зиму: рецепт

Закрывать кабачки с грибами можно в различных вариациях: как с минимальным количеством ингредиентов, так и с добавлением вкусных соусов и разных видов пряностей.

Основные компоненты в этой пикантной овощной закуске — это кабачки, шампиньоны либо ароматные лесные грибы, а также морковь и репчатый лук.

Все ингредиенты закуски нужно нарезать, обжарить, а затем соединить и протушить перед раскладкой в банки.

Ингредиенты и подготовка

Кабачки (нарезать кубиками) — 2,5 кг

Шампиньоны (разрезать пополам) — 1,5 кг

Морковь (натереть на терке) — 500 г

Лук (нарезать полукольцами) — 500 г

Чеснок — головка

Соус сацебели — банка (485 г)

Уксус — 100 мл

Сахар — 150 г

Соль — 2 ст.л

Перец — 1 ч.л

Масло для жарки — до 120 мл

Способ приготовления кабачков с грибами на зиму

Нарезанные кабачки перемешай с 1 чайной ложкой соли, чтобы они пустили сок, оставь на 20 минут. Натертую морковку обжарь около 5 минут. Нарезанный лук обжарь до прозрачности. Нарезанные грибы обжарь, пока из них не испариться влага. Слей сок из кабачков и поставь их тушиться в кастрюле, добавив 1 ст.л. соли и сахар. После закипания — туши около 25 минут. Добавь к кабачкам обжаренные овощи, влей сацебели, выдави чеснок, посоли и поперчи. Все тщательно перемешай и доведи до кипения, протуши еще 20 минут. Добавь уксус за 5 минут до конца тушения и проверь на вкус. Готовую закуску разложи в стерилизованные банки с крышками и дай остыть при комнатной температуре.

Приятного аппетита!

Эта закуска отлично подойдет к любым гарнирам или блюдам из мяса.

Если хочется удивить родных необычной консервацией, тогда кабачки как грибы на зиму станут отличным выбором.

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