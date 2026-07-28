Кабачки с грибами на зиму: вкусный рецепт с соусом сацебели

Пик урожая таких полезных овощей, как кабачки, приходится на вторую половину лета. Впереди август, а значит самое время начинать подготовку к грядущей зиме и заняться консервацией.
Сегодня мы расскажем, как закрыть кабачки с грибами на зиму — вкусный и простой рецепт.
Консервированные кабачки с грибами на зиму: рецепт
Закрывать кабачки с грибами можно в различных вариациях: как с минимальным количеством ингредиентов, так и с добавлением вкусных соусов и разных видов пряностей.
Основные компоненты в этой пикантной овощной закуске — это кабачки, шампиньоны либо ароматные лесные грибы, а также морковь и репчатый лук.
Все ингредиенты закуски нужно нарезать, обжарить, а затем соединить и протушить перед раскладкой в банки.
Ингредиенты и подготовка
- Кабачки (нарезать кубиками) — 2,5 кг
- Шампиньоны (разрезать пополам) — 1,5 кг
- Морковь (натереть на терке) — 500 г
- Лук (нарезать полукольцами) — 500 г
- Чеснок — головка
- Соус сацебели — банка (485 г)
- Уксус — 100 мл
- Сахар — 150 г
- Соль — 2 ст.л
- Перец — 1 ч.л
- Масло для жарки — до 120 мл
Способ приготовления кабачков с грибами на зиму
- Нарезанные кабачки перемешай с 1 чайной ложкой соли, чтобы они пустили сок, оставь на 20 минут.
- Натертую морковку обжарь около 5 минут.
- Нарезанный лук обжарь до прозрачности.
- Нарезанные грибы обжарь, пока из них не испариться влага.
- Слей сок из кабачков и поставь их тушиться в кастрюле, добавив 1 ст.л. соли и сахар. После закипания — туши около 25 минут.
- Добавь к кабачкам обжаренные овощи, влей сацебели, выдави чеснок, посоли и поперчи. Все тщательно перемешай и доведи до кипения, протуши еще 20 минут.
- Добавь уксус за 5 минут до конца тушения и проверь на вкус.
- Готовую закуску разложи в стерилизованные банки с крышками и дай остыть при комнатной температуре.
Приятного аппетита!
Эта закуска отлично подойдет к любым гарнирам или блюдам из мяса.
Если хочется удивить родных необычной консервацией, тогда кабачки как грибы на зиму станут отличным выбором.
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