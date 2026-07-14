Огурцы с кабачками на зиму: два проверенных рецепта ароматной консервации

Зачем закрывать отдельно огурцы и кабачки, если можно в одной банке? Это же двойное удовольствие и чистая экономия места на полках.

Огурчики получатся хрустящими, а кабачки впитают в себя весь пряный маринад и станут невероятно пикантными.

Зимой открываешь всего одну баночку — и на столе сразу две вкусные закуски. Делимся рецептами, попробуй!

Хрустящие огурцы с кабачками на зиму в классическом пряном маринаде

Хрустящие огурчики и нежные кабачки в одной банке — это настоящая зимняя находка! Пряный маринад насыщает овощи ароматами трав, они остаются упругими и получаются невероятно вкусными.

Это просто идеальная закуска к любому основному блюду.

Ингредиенты (на две литровые банки)

Огурцы (небольшие) — 1 кг

Кабачки (молодые, с тонкой кожицей) — 1 кг

Зонтики укропа — 2 шт.

Лист хрена — 1 шт.

Листья вишни и смородины — по 4 шт.

Чеснок — 6 зубчиков

Острый перец — несколько колечек (по желанию)

Для маринада:

Вода — 1,2 л

Соль (каменная, крупная) — 2 ст. л. (без горки)

Сахар — 4 ст. л.

Уксус 9% — 80 мл

Черный перец горошком — 10 шт.

Душистый перец — 4 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Гвоздика — 2 бутона

Способ приготовления огурцов с кабачками на зиму

Замочи огурцы в холодной воде на 2–3 часа, чтобы они стали максимально хрустящими. Кабачки вымой и нарежь кружочками или брусочками толщиной около 1,5–2 см. У огурцов срежь хвостики. На дно тщательно вымытых и стерилизованных банок выложи зелень (кусочки хрена, листья вишни, смородины, укроп), очищенные зубчики чеснока и перец горошком. Сначала плотно вертикально уложи огурцы, а оставшееся сверху и по бокам пространство заполни брусочками кабачков. Залей банки крутым кипятком до самого верха, накрой чистыми крышками и оставь на 15 минут. После этого слей воду в кастрюлю. В слитую воду добавь соль, сахар, лавровый лист и гвоздику. Доведи до кипения, провари 2 минуты, чтобы специи раскрыли аромат. Выключи огонь и влей уксус. Горячим маринадом залей овощи в банках. Сразу герметично закрути крышками, переверни вверх дном и тщательно укутай теплым одеялом до полного остывания.

Кабачки по этому рецепту получаются пикантными, а огурчики приятно хрустят. Вкусной тебе зимы!

Огурцы с кабачками крупными кусочками в масляно-горчичной заливке

А вот еще один рецепт сочных, хрустящих маринованных огурцов с кабачками на зиму в пикантной заливке. Надеемся, этот рецепт зимнего салата-ассорти станет твоим любимым.

Огурцы и кабачки здесь нарезаются одинаковыми крупными кусочками, отлично пропитываются маринадом и невероятно аппетитно хрустят.

Особенность этого рецепта — в нем много свежей зелени петрушки, чеснока и горчицы, что делает маринад насыщенным и слегка острым.

Ингредиенты (на 3 банки объемом 1 литр)

Огурцы (средние или крупные, но плотные) — 1,5 кг

Кабачки (молодые цукини или обычные) — 1,5 кг

Чеснок — 1 большая головка

Свежая петрушка — большой пучок

Горчица в зернах — 3 ч. л. (по одной на банку)

Для маринада

Вода — 1,5 л

Соль каменная — 2,5 ст. л. (без горки)

Сахар — 5 ст. л.

Уксус 9% — 100 мл

Растительное масло (рафинированное) — 100 мл

Черный молотый перец — 1 ч. л.

Лавровый лист — 3 шт.

Способ приготовления маринованных огурцов с кабачками крупными кусочками

Замочи огурцы в холодной воде на 2 часа. Затем срежь кончики и разрежь каждый огурец вдоль на 4 части (если длинные — еще и поперек), чтобы получились большие длинные брусочки. Кабачки нарежь аналогично — толстыми брусочками примерно такого же размера, как и огурцы. Петрушку мелко поруби. Чеснок очисти и нарежь тонкими пластинками. В большом тазу смешай нарезанные огурцы, кабачки, петрушку и чеснок. Оставь смесь постоять 20–30 минут, чтобы овощи пустили первый сок и обменялись ароматами. На дно каждой стерилизованной литровой банки всыпь по 1 чайной ложке зерен горчицы. Затем плотно вертикально уложи смесь огурцов и кабачков вместе с зеленью и чесноком. В кастрюлю налей воду, добавь соль, сахар, черный молотый перец, масло и лавровый лист. Доведи до кипения и провари 3 минуты. Сними с огня и влей уксус. Горячим маринадом залей овощи в банках до самого верха. Накрой чистыми крышками. На дно большой кастрюли положи полотенце, установи банки, налей теплой воды (до плечиков банок) и стерилизуй после закипания воды 15 минут на умеренном огне. Осторожно достань банки, герметично закатай их, переверни вверх дном и тепло укутай одеялом до полного остывания.

Эта закуска выглядит очень эффектно в банке, а крупные кусочки огурцов и кабачков в масляно-горчичном маринаде разлетятся за твоим столом мгновенно!

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Источник фото: Рinterest.

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