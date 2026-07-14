Огурцы с кабачками на зиму: два проверенных рецепта ароматной консервации

Зачем закрывать отдельно огурцы и кабачки, если можно в одной банке? Это же двойное удовольствие и чистая экономия места на полках.
Огурчики получатся хрустящими, а кабачки впитают в себя весь пряный маринад и станут невероятно пикантными.
Зимой открываешь всего одну баночку — и на столе сразу две вкусные закуски. Делимся рецептами, попробуй!
Хрустящие огурцы с кабачками на зиму в классическом пряном маринаде
Хрустящие огурчики и нежные кабачки в одной банке — это настоящая зимняя находка! Пряный маринад насыщает овощи ароматами трав, они остаются упругими и получаются невероятно вкусными.
Это просто идеальная закуска к любому основному блюду.
Ингредиенты (на две литровые банки)
- Огурцы (небольшие) — 1 кг
- Кабачки (молодые, с тонкой кожицей) — 1 кг
- Зонтики укропа — 2 шт.
- Лист хрена — 1 шт.
- Листья вишни и смородины — по 4 шт.
- Чеснок — 6 зубчиков
- Острый перец — несколько колечек (по желанию)
Для маринада:
- Вода — 1,2 л
- Соль (каменная, крупная) — 2 ст. л. (без горки)
- Сахар — 4 ст. л.
- Уксус 9% — 80 мл
- Черный перец горошком — 10 шт.
- Душистый перец — 4 шт.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Гвоздика — 2 бутона
Способ приготовления огурцов с кабачками на зиму
- Замочи огурцы в холодной воде на 2–3 часа, чтобы они стали максимально хрустящими. Кабачки вымой и нарежь кружочками или брусочками толщиной около 1,5–2 см. У огурцов срежь хвостики.
- На дно тщательно вымытых и стерилизованных банок выложи зелень (кусочки хрена, листья вишни, смородины, укроп), очищенные зубчики чеснока и перец горошком.
- Сначала плотно вертикально уложи огурцы, а оставшееся сверху и по бокам пространство заполни брусочками кабачков.
- Залей банки крутым кипятком до самого верха, накрой чистыми крышками и оставь на 15 минут. После этого слей воду в кастрюлю.
- В слитую воду добавь соль, сахар, лавровый лист и гвоздику. Доведи до кипения, провари 2 минуты, чтобы специи раскрыли аромат. Выключи огонь и влей уксус.
- Горячим маринадом залей овощи в банках. Сразу герметично закрути крышками, переверни вверх дном и тщательно укутай теплым одеялом до полного остывания.
Кабачки по этому рецепту получаются пикантными, а огурчики приятно хрустят. Вкусной тебе зимы!
Огурцы с кабачками крупными кусочками в масляно-горчичной заливке
А вот еще один рецепт сочных, хрустящих маринованных огурцов с кабачками на зиму в пикантной заливке. Надеемся, этот рецепт зимнего салата-ассорти станет твоим любимым.
Огурцы и кабачки здесь нарезаются одинаковыми крупными кусочками, отлично пропитываются маринадом и невероятно аппетитно хрустят.
Особенность этого рецепта — в нем много свежей зелени петрушки, чеснока и горчицы, что делает маринад насыщенным и слегка острым.
Ингредиенты (на 3 банки объемом 1 литр)
- Огурцы (средние или крупные, но плотные) — 1,5 кг
- Кабачки (молодые цукини или обычные) — 1,5 кг
- Чеснок — 1 большая головка
- Свежая петрушка — большой пучок
- Горчица в зернах — 3 ч. л. (по одной на банку)
Для маринада
- Вода — 1,5 л
- Соль каменная — 2,5 ст. л. (без горки)
- Сахар — 5 ст. л.
- Уксус 9% — 100 мл
- Растительное масло (рафинированное) — 100 мл
- Черный молотый перец — 1 ч. л.
- Лавровый лист — 3 шт.
Способ приготовления маринованных огурцов с кабачками крупными кусочками
- Замочи огурцы в холодной воде на 2 часа. Затем срежь кончики и разрежь каждый огурец вдоль на 4 части (если длинные — еще и поперек), чтобы получились большие длинные брусочки. Кабачки нарежь аналогично — толстыми брусочками примерно такого же размера, как и огурцы.
- Петрушку мелко поруби. Чеснок очисти и нарежь тонкими пластинками. В большом тазу смешай нарезанные огурцы, кабачки, петрушку и чеснок. Оставь смесь постоять 20–30 минут, чтобы овощи пустили первый сок и обменялись ароматами.
- На дно каждой стерилизованной литровой банки всыпь по 1 чайной ложке зерен горчицы. Затем плотно вертикально уложи смесь огурцов и кабачков вместе с зеленью и чесноком.
- В кастрюлю налей воду, добавь соль, сахар, черный молотый перец, масло и лавровый лист. Доведи до кипения и провари 3 минуты. Сними с огня и влей уксус.
- Горячим маринадом залей овощи в банках до самого верха. Накрой чистыми крышками. На дно большой кастрюли положи полотенце, установи банки, налей теплой воды (до плечиков банок) и стерилизуй после закипания воды 15 минут на умеренном огне.
- Осторожно достань банки, герметично закатай их, переверни вверх дном и тепло укутай одеялом до полного остывания.
Эта закуска выглядит очень эффектно в банке, а крупные кусочки огурцов и кабачков в масляно-горчичном маринаде разлетятся за твоим столом мгновенно!
Читай также: огурцы с шампиньонами на зиму — двойная вкуснота в одной банке.
Источник фото: Рinterest.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!