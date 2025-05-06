Где отдохнуть возле Луцка: живописные места для побега из города

Луцк — областной центр Волынской области, город на северо-западе Украины. Политический, образовательный, исторический, религиозный, экономический и промышленный центр Волыни. Жизнь в городе часто полна суеты, шума и постоянной спешки. С наступлением теплой поры так хочется вырваться на природу, изменить обстановку и просто отдохнуть душой. Читай подборку лучших мест для загородного отдыха вблизи Луцка — в нашем материале. Отдых возле Луцка Озеро Свитязь (Шацкие озера) Расстояние от Луцка: около 160 км. Глубокое и чистое озеро Украины, идеальное для купания, катания на лодках, сапбордах и велопрогулок. Лучше всего — ехать с ночевкой. Фотолокации заката на озере Свитязь просто невероятны. Много баз отдыха, кемпингов, гостевых усадеб. Згораны (Згоранские озера) Расстояние: около 120 км. Живописные озера, сосновые леса, тишина и покой, мало туристов. Идеально для тихого семейного отдыха или рыбалки. Если прихватить велосипед — можно с ветерком прокатиться по живописным селам. Замок в Олице Расстояние: 40 км. Бывший дворец князей Радзивиллов, одно из старейших барочных укреплений Украины. Можно еще посмотреть костел Св. Троицы, побродить по старинным улочкам. Хорошая локация для любителей истории и фотографов. Ставки в селе Боголюбы Расстояние: всего 8 км от Луцка. Идеально для прогулок по выходным, рыбалке, пикнику на природе. Рядом находится исторический монастырь и родник с питьевой водой. Национальный природный парк Припять-Стоход Расстояние: 90–100 км Изюминкой является река Стоход с сотнями рукавов, идеальная для сплавов на байдарках, наблюдения за птицами, зеленого туризма для активных путешественников, любителей дикой природы. Читать по теме Отдых в Ровенской области 2025: открой для себя Украину летом Читай, где активно отдохнуть, что посетить и чем привлекает Ровенская область туристов – в материале Колковское лесничество и деревня Колки Расстояние: 60 км. Живописные леса, река Стырь, старая деревянная церковь. Почти девственная природа и мало туристов — полная перезагрузка! Еще раньше мы рассказывали о лучших местах для семейного отдыха весной в Закарпатье. Где отдохнуть в Закарпатье весной и когда лучше ехать, чтобы насладиться красотой региона. Фото: скрін з youtubeА еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Отдых, Отпуск, Луцк Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter