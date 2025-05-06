Где отдохнуть возле Луцка: живописные места для побега из города

Луцк — областной центр Волынской области, город на северо-западе Украины. Политический, образовательный, исторический, религиозный, экономический и промышленный центр Волыни.

Жизнь в городе часто полна суеты, шума и постоянной спешки. С наступлением теплой поры так хочется вырваться на природу, изменить обстановку и просто отдохнуть душой.

Читай подборку лучших мест для загородного отдыха вблизи Луцка — в нашем материале.

Отдых возле Луцка

Озеро Свитязь (Шацкие озера)

Расстояние от Луцка: около 160 км.

Глубокое и чистое озеро Украины, идеальное для купания, катания на лодках, сапбордах и велопрогулок. Лучше всего — ехать с ночевкой. Фотолокации заката на озере Свитязь просто невероятны. Много баз отдыха, кемпингов, гостевых усадеб.

Згораны (Згоранские озера)

Расстояние: около 120 км.

Живописные озера, сосновые леса, тишина и покой, мало туристов. Идеально для тихого семейного отдыха или рыбалки. Если прихватить велосипед — можно с ветерком прокатиться по живописным селам.

Замок в Олице

Расстояние: 40 км.

Бывший дворец князей Радзивиллов, одно из старейших барочных укреплений Украины. Можно еще посмотреть костел Св. Троицы, побродить по старинным улочкам. Хорошая локация для любителей истории и фотографов.

Ставки в селе Боголюбы

Расстояние: всего 8 км от Луцка.

Идеально для прогулок по выходным, рыбалке, пикнику на природе. Рядом находится исторический монастырь и родник с питьевой водой.

Национальный природный парк Припять-Стоход

Расстояние: 90–100 км

Изюминкой является река Стоход с сотнями рукавов, идеальная для сплавов на байдарках, наблюдения за птицами, зеленого туризма для активных путешественников, любителей дикой природы.

Колковское лесничество и деревня Колки

Расстояние: 60 км.

Живописные леса, река Стырь, старая деревянная церковь. Почти девственная природа и мало туристов — полная перезагрузка!

Еще раньше мы рассказывали о лучших местах для семейного отдыха весной в Закарпатье. Где отдохнуть в Закарпатье весной и когда лучше ехать, чтобы насладиться красотой региона.

Фото: скрін з youtube

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