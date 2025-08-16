Потерянные во времени: 5 таинственных локаций Украины, о которых мало кто знает

Украина — это настоящая сокровищница историй, спрятанных в каждом уголке. Но есть места, о которых не пишут в обычных путеводителях, где время будто остановилось. Эти локации не найдёшь в Google Картах, а некоторых, как, например, заброшенные города, вообще официально не существует.

Мы расскажем вам о заброшенных усадьбах, которые хранят память о былом величии и драматических событиях. Они стоят, словно призраки из прошлого, и ждут, чтобы их история была услышана.

Замок на берегу Кременчугского моря

На берегу Кременчугского водохранилища находится замок, который будто сошел со страниц сказок. По словам самих посетителей, на территории здания есть фигурки драконов, башни и даже пиратские корабли.

В интернете пишут, что замок частный, и на территорию, к сожалению, не пускают, но никто не запрещает исследовать здание и окрестности вокруг него.

Красивые и инстаграмные фото на фоне этого сказочного замка, словно из Диснея, тебе гарантированы. Кроме того, рядом с этим местом находятся беседки, мангалы, кованые и сваренные металлические скульптуры.

В Google об этом замке мало информации, ведь он очень малоизвестный.

Великая Андрусовка привлекает не только своим замком, но и уникальной возможностью, которую дарит Кременчугское водохранилище. Это огромный водоём, который местные жители любовно называют морем, скрывает на своём дне затопленную историю.

В те периоды, когда уровень воды значительно снижается, путешественники могут увидеть то, что обычно скрыто.

Это дает шанс пройтись по бывшему дну и открыть для себя следы деревень, которые когда-то стояли на этом месте. Аналогичные путешествия уже проводились туристами из Кременчуга на другом берегу водохранилища, возле горы Пивиха. Такое путешествие — это настоящая авантюра и возможность прикоснуться к прошлому.

Как добраться

Проще всего доехать сюда на автомобиле, но имей в виду, что дорога к самому замку — полевая, поэтому придется немного потрястись на выбоинах. Также сюда ходят автобусы.

Можно доехать из Киева до Кременчуга, а оттуда автобусом до села Великая Андрусовка. Однако стоит учитывать, что от села до самого замка придется идти пешком. Это может занять немало времени, поэтому лучше заранее распланировать маршрут и уточнить расписание обратных автобусов.

Руины Клеванского замка

Этот замок находится прямо в лесу, он зарос деревьями, но именно в этом и заключается его особенность — здесь можно почувствовать настоящий дух истории. На территории ещё сохранились две каменные башни и корпус бывшего духовного училища.

Известно, что сведения о первоначальной крепости датируются 1475 годом, а сам замок построили на возвышенности возле реки Стубли. В 1495 году его перестроил князь Фёдор Чарторыйский, окружив мощными стенами и глубоким рвом. Тогда же были возведены две пятиугольные башни, которые служили для обороны: одна защищала въездные ворота, а другая — подходы со стороны реки.

Обе башни относительно неплохо сохранились, особенно восточная. Толщина их кирпичных стен в некоторых местах достигает 3,8 м.

Впоследствии замок утратил оборонную функцию и был передан иезуитам, которые основали здесь свой коллегиум. После разделов Речи Посполитой и смены власти он использовался как польская гимназия, а затем медленно разрушался, превращаясь в руины.

Кроме двух полуразрушенных башен, здесь сохранился виадук над рвом, а также здания бывшего духовного училища. Они стоят пустыми, но стены замка в основном целы, что даёт надежду на его возможное восстановление.

Оборонные сооружения — стены и башни — самые древние, но и самые интересные по виду.

Клеванский замок расположен на трассе между Ровно и Луцком, а рядом проходит железнодорожная магистраль.

Неподалеку находятся также знаменитый Тоннель любви и Благовещенский костёл, что делает это место отличной идеей для поездки выходного дня.

С этим местом связана и легенда, придающая ему мистический ореол. Говорят, что в XV веке местный князь замуровал в стены замка молодую пару. Увидев на свадьбе красавицу-невесту, он потребовал права первой брачной ночи, но получил отказ. Охваченный яростью, князь приказал замуровать их заживо в стены. Эта история делает руины ещё более притягательными для любителей тайн.

Как добраться

Автомобилем: маршрут из Житомира до Клеванского замка составляет примерно 214 км, что займет около 2 часов 33 минут.

Общественным транспортом: прямого маршрута нет. Нужно доехать до Ровно или Луцка, а затем пересесть на местный транспорт, который идёт до Клевани.

Город-призрак Орбита: обломки советской мечты

Следующая локация — это не древние руины замка, а целый заброшенный город. Это не Чернобыль, но туристы, заезжающие сюда, часто называют его городом-призраком. И это неудивительно: атмосфера здесь по-настоящему мистическая и немного тревожная.

Когда только выезжаешь на окраины, сразу бросается в глаза огромная труба недостроенной АЭС. Если же проехать дальше, можно увидеть заросшие бурьяном детские площадки и разбитую дорогу.

Трудно представить, что в прошлом этот город был полон жизни. Сегодня здесь заметны следы мародёров: вырезанные двери, снятые балконные конструкции и батареи, вывезена мебель и техника.

На первый взгляд может показаться, что здесь нет жизни. Но если пройтись дальше, то на самом деле можно увидеть людей. На скамейке у подъезда сидят жители, по двору бегают коты, а из гаража доносится гул машины.

Сейчас Орбита не имеет официального статуса города, это лишь одноимённая улица соседнего села Витово. Однако когда-то на неё возлагали большие надежды.

В 1970-х годах здесь планировали построить Чигиринскую ГРЭС, а затем — мощную атомную электростанцию на четыре энергоблока. Параллельно начали возводить город для будущих работников, который должен был вместить до 20 тысяч жителей. Были построены девяти- и пятиэтажки, открыт универмаг и дом культуры.

Однако в 1980-х годах строительство АЭС заморозили, а после Чернобыльской трагедии проект окончательно закрыли. Орбита начала приходить в упадок, и большинство людей покинули ее, а сам город официально перестал существовать.

Сегодня в Орбите живет до ста человек, в основном пенсионеры, переехавшие сюда еще в молодости. До ближайшего города Чигирина — 11 километров, а общественный транспорт не ездит уже более пяти лет. Местные шутливо называют Орбиту городом для пенсионеров.

Интересно, что летом 2024 года Энергоатом заявил о планах достроить Чигиринскую АЭС по современным технологиям, что дает Орбите шанс на возрождение.

И хотя точные сроки строительства пока неизвестны, местные жители с надеждой обсуждают эти новости, веря, что однажды вместо руин здесь появится новый, современный город.

Как добраться

Автомобилем: маршрут до Орбиты из Києва составляет примерно 397 км, что займет около 5 часов 23 минут.

Общественным транспортом: к сожалению, прямого сообщения нет. Местные говорят, что автобусы сюда не ходят уже более пяти лет.

Тайны древнерусского городища в Тарасовке

Далее расскажу тебе о настоящем историческом сокровище, которое спрятано в селе Тарасовка, что на Сумщине. Это одно из лучших сохранившихся городищ Посульской оборонной линии, которая когда-то защищала левобережные границы Киевской Руси. Это место известно как летописный город Горошин, существовавший в XI-XIII веках.

Городище впечатляет своими масштабами и продуманной системой защиты. Оно состоит из двух укреплённых частей: внутренней, которую называли детинцем, и внешней — окольного града.

Город был защищён с трёх сторон мощными валами, а с четвертой — крутым берегом реки Сулы, что служило естественным препятствием. Вокруг крепости располагалось селище, где жили ее жители.

Интересным фактом является то, что в средневековые времена на территории детинца даже варили селитру.

Кроме богатого исторического наследия, Тарасовка имеет еще одну особенность, которая привлекает путешественников.

Рядом с селом до сих пор действует понтонная переправа через реку Сулу. Это не просто функциональный объект, но и интересная туристическая аттракция, которая добавляет путешествию особого колорита.

Посещение древнерусского городища Горошин позволит тебе погрузиться в атмосферу старины и лучше понять, как жили наши предки, защищая свои земли. Это место — свидетель тысячелетней истории, которое обязательно оставит незабываемые впечатления.

Как добраться

Автомобилем: от Киева до села Тарасовка Полтавской области маршрут составляет примерно 475 км, что займёт около 6 часов 14 минут.

Общественным транспортом: прямого маршрута нет. Поездку нужно планировать с пересадками.

Киевский замок барона Штейнгеля

И напоследок расскажу тебе о ещё одном замке, который спрятан в самом сердце столицы. В самом Киеве, на Бульварно-Кудрявской улице, скрывается настоящая архитектурная загадка. Это замок барона Штейнгеля. Хотя от него осталась лишь небольшая часть, он все еще поражает своей неоготической красотой.

Когда-то это был роскошный особняк, построенный в 1877 году. Он был окружён живописным английским парком с фонтаном и прудом.

Замок — живой свидетель киевской истории, и, несмотря на свое состояние, он до сих пор хранит дух ушедшей эпохи.

