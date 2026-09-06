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Отдых в Украине летом: куда поехать и как это позволить себе в условиях войны

Анастасия Грубрина, журналист сайта 06 сентября 2026, 20:00 8 мин.
куда поехать отдыхать в украине

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