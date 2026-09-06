Отдых в Украине летом: куда поехать и как это позволить себе в условиях войны

Совсем скоро начнется теплое лето. Если ты до сих пор в раздумьях, где отдохнуть в этом году, мы расскажем тебе о неизвестных многим туристам местах, а еще как сделать отдых безопасным во время военного положения.

Если словосочетание “отдых в Украине” внушает воспоминания только об Одессе и Херсоне, мы идем на скорую туристическую помощь! В нашем материале ты точно найдешь себе вариант по душе.

Отдых в Украине 2026

В Украине просто невероятная природа! Лучше всего увидеть ее можно среди каньонов, озер, водопадов и Карпатских гор.

Не стоит забывать о собственной безопасности во время поездки. Не по всей природной местности можно свободно гулять, а только там, где нет угрозы. Внимательно следи за табличками и ограничительными лентами.

Мы также даем карту с ограничениями и комендантским часом по всей Украине.

Каньоны в Украине

Наверное, самыми красивыми являются Богуславский, Коростышевский и Буцкий. Они находятся в Киевской, Житомирской и Черкасской областях соответственно. Скалы, реки и ели вокруг создают волшебную атмосферу.

Во время отдыха на каньонах можно и ловить рыбу, и прогуливаться на лодочках, а также лазить по скалам. Если ты любишь активный отдых, возьми с собой все необходимое для похода.

Помни: купание в каньонах должно быть безопасным! Возьми с собой удобную обувь, которая не будет скользить по мокрым камням.

Озера в Украине

Не менее хороши и украинские озера. Самое чистое из них находятся в высокогорье Карпат. Но и на Волыни несколько вариантов найдется.

Эти озера можно угадать по фото, потому что подобной красоты не найти. Синевир поражает магичностью и чистотой. Озеро, окутанное хвоей, словно из старинных легенд.

Его еще называют Глазом Карпат. Здесь уникальная флора и фауна, которую почти не сыскать в Украине.

Еще одной жемчужиной Закарпатья является озеро Несамовитое. Вокруг него есть хребты острых скал, а само озеро окружено цветущей долиной. Местные говорят, что оно хранит множество тайн.

Одна из причин — странные перепады погоды. Существует много интересных легенд и верований о Несамовитом. Чем не повод отдохнуть?

На Волыни тоже есть красивые и кристально чистые озера. Например, Свитязь и Шацкие озера. Свитязь является самым глубоким в Украине. Природа вокруг озер невероятна. Можно собирать лесные ягоды и грибы. Последние исследования показали, что у озер ледниковое происхождение.

А это Шацкие озера. Все волынские озера расположены рядом. Там целый комплекс из более чем 20 водоемов. Зона Шацких озер окружена базами отдыха и оздоровительными комплексами, поэтому выбирай, что тебе по вкусу.

Село Бакота упомянуто в летописях 1024 года. Здесь были поселения язычников. Сейчас здесь один из старейших мужских монастырей и место, где обретаешь покой. Здесь также есть источники с целебной водой.

Украинские водопады

Да-да, на водопады и в Украине можно посмотреть! Они будут точно не хуже иностранных. Карпатские водопады поражают своей красотой. У них рекреационные свойства и научное значение.

Украинские крепости

Украинские крепости — величественные и таинственные. Следует объехать их все. Большинство из них находятся в Крыму, но тур не стоит откладывать надолго. ВСУ первыми увидят освобожденные крымские крепости.

А пока — путешествуй свободными от оккупанта землями. И заглядывай в форт в городе Тараканов. Его еще называют городом привидений. Местные рассказывают, что раньше там проводили ритуалы черной магии, а туристы говорят, что от атмосферы этого места кровь стынет в жилах.

Важно: не бродить без гида по таинственным проходам и колодцам.

Тустань — средневековый скальный оборонный комплекс, град и таможня, остатки которого расположены в Украинских Карпатах, близ села Урич. Во время раскопок и расчистки колодца в Тустане были обнаружены тысячи интересных артефактов. Некоторые из них хранятся в интерактивном музее рядом со скалами.

Хотинская крепость — средневековая оборонительная крепость, была одной из самых мощных в Восточной Европе. Она признана одним из семи чудес Украины. Крепость играла немаловажную роль в политике и истории многих народов: украинцев, молдаван, турков, россиян.

Каменец-Подольская крепость тоже относится к семи чудесам Украины. Она берет свое начало с 10–13 веков. История крепости непростая, ее постоянно разрушали и восстанавливали вплоть до 14 века. Она окутана сотнями легенд, послушать которые можно только там.

Аккерманская крепость — ее еще называют Белгород-Днестровская, ведь находится именно в этом городе Одесской области. Это самая большая цитадель Украины. Она сменила многих хозяев и пережила многочисленные осады. Крепость имеет свои загадки, например, тетраксис в стене.

Украинские села

Криворовня — сердце Гуцульщины, где оживает история и душа обретает покой

Криворовня — село, давно уже превратившееся в живой музей украинской культуры, литературы и духа. Криворовня — это называют украинскими Афинами. Здесь бывали Иван Франко, Леся Украинка, Михаил Грушевский, Игнат Хоткевич, Ольга Кобылянская — каждый находил в этих местах вдохновение, исцеление и творческую энергию.

Иван Франко не только писал здесь, но и лечился, жил в доме резчика Василия Якибьюка. Этот дом до сих пор стоит — сегодня это музей Франко, где сохранились его кровать, столик, часы и даже топорик-бартка, подаренный хозяином.

Здесь снимали Тени забытых предков Сергея Параджанова. Есть восстановленная хата-гражда, где снимал режиссер, сегодня принимает туристов и переносит их в мир гуцульских обрядов, мифов и глубоких человеческих чувств.

Впечатляет и усадьба Грушевского. Первый президент УНР не только отдыхал в Криворовне, но и имел здесь собственную виллу, построенную в аутентичном гуцульском стиле. Кроме богатого исторического наследия, Криворовня очаровывает своей природой: кристально чистый воздух, шум Черного Черемоша, тропы к горным вершинам и покой, разливающийся в душе, как тепло гуцульской костры. Это село для ищущих тишины, глубины и подлинности.

Канев

Посетить этот город можно по нескольким причинам: Тарасова гора, живописные пейзажи, исторические музеи, Успенский собор.

Туристические села и города Украины

Киев

Если тебе нравится безумный ритм городов, посети Киев. Сердце Украины — старинное и одновременно современное. Здесь каждый найдет себе что-то по душе.

Летом Киев особенно красив. С подсвеченными улочками Подола, мостами через Днепр, уличными музыкантами, едой и ивентами. Ты можешь объединить историческое путешествие с гастротуром. Ведь в Киеве, наверное, сотни самых оригинальных баров и ресторанов.

Украина известна и своими туристическими селами и городками. Каждое славится чем-нибудь своим. Одни — выдающимися мастерами, другие — достопримечательностями села либо известными деятелями. Например, урочище Каменное Село.

Оно находится в Житомирской области и известно скоплением валунов. Его также называют “украинский Стоунхендж”. Валуны также окутаны легендами, например, что там спрятана библиотека Ярослава Мудрого.

Жолква — древняя граница земель и княжеств Красной Руси. Она окружена уникальной природой. В Жолкве много достопримечательностей. Например, церковь Пресвятой Богородицы, костел святого Лаврентия, Жолковский замок.

Миргород — город в Полтавской области, славящийся целебными минеральными водами. Здесь также есть бальнеогрязевый курорт и краеведческий музей. Рядом с Миргородом есть село Гоголев, где прошло детство украинского писателя Николая Гоголя.

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Как сэкономить на путешествиях

Путешествия стали еще дороже из-за войны. Как же быть? Мы подскажем варианты, с которыми ты сможешь немного сэкономить.

Проверяй отели и билеты по дате, в определенные дни цены значительно ниже. Кстати, лучше делать это в режиме инкогнито. Ведь интернет склонен отслеживать наши запросы, соответственно, будет предлагать более дорогие варианты. В режиме инкогнито система не знает, чем ты интересуешься, и предложит много выгодных вариантов. Попробуй каучсерфинг. Это когда тебя бесплатно принимают к себе жители города или села, в которое ты едешь отдохнуть. Зарегистрироваться можно здесь. Самостоятельное приготовление пищи обойдется тебе дешевле ресторанов и кафе. Автобусные туры. По цене получаются дешевле, чем самостоятельная поездка машиной. Выбирай нетуристические места, не бойся зайти вглубь села или города. Цены будут значительно ниже.

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