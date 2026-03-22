Альтернатива популярным курортам: 5 малоизвестных островов Европы для перезагрузки

Иногда, чтобы вырваться из плена мегаполиса и наконец-то услышать собственные мысли, не обязательно планировать сложные экспедиции на другой край света. Настоящее спокойствие часто скрывается совсем рядом — буквально за ближайшим горизонтом, всего в десяти-двадцати минутах путешествия по катеру от шумного берега.

Пока миллионы туристов толкаются в очередях популярных достопримечательностей, эти островные локации остаются уютными гаванями для тех, кто ценит пространство и первобытную красоту природы.

Мы подготовили для вас подборку из пяти уникальных мест, где время как будто поставили на паузу. В нашем списке — венецианская лагуна, которую ты еще не видел, испанские Карибы с атлантическим характером и вдохновившая Александра Дюма легендарная крепость. Если ты устал от бесконечного ритма большого города, эти направления станут твоим идеальным порталом в мир, где царят только крики чаек, шелест трав и соленый ветер.

Зильт (Германия): романтика и устричный рай

Ты когда-нибудь ехал на остров на поезде прямо через море? Именно так начинается путешествие на Зильт — крупнейший северофризский остров, соединенный с материком длинной железнодорожной дамбой. Три часа от Гамбурга — и ты на месте.

Здесь царит особая эстетика: бескрайние белые пляжи на западе и суровые соленые болота на востоке. Зильт — это место контрастов. Рядом с люксовыми отелями и велнес-курортами спокойно соседствуют демократичные кемпинги и школы серфинга.

Обязательно закажи сэндвич с сельдью в легендарном Hafenkiosk 24 и местные устрицы Sylter Royal. А если хочешь почувствовать настоящий дух острова — бери кофе и иди гулять по Брадерупскому Хиту, где в дюнах пасутся кудрявые овцы.

Шеркин (Ирландия): спокойствие в ритме джаза

Если тебе хочется скрыться от мира, держи курс на Шеркин. Это крошечный остров у побережья Западного Корка. Всего 10 минут на пароме из городка Балтимор — и ты попадаешь в другую реальность, где жизнь идет на низкой передаче.

Здесь нет толп, только три пешеходных маршрута через зеленые поля к песчаным лагунам. На Шеркине царит творческая атмосфера: на острове много арт-студий.

Единственный на острове паб — Jolly Roger. В теплый сезон здесь постоянно устраивают музыкальные сессии, а в июне проходит фестиваль Open Ear. Это тот случай, когда ты приезжаешь незнакомцем, а уезжаешь — частью большой семьи.

Торчелло (Италия): Венеция, которой ты не видел

Когда Венеция начинает давить своим ритмом и очередями, садись на лодку и плыви к Торчелло. Это место — корни венецианской цивилизации, но сегодня здесь царит тишина и простор.

Как только ты сойдешь на берег, тебя поразит чувство свободы: широкая тропа через сады ведет к базилике Санта-Мария-Ассунта. Ее мозаики XI века со сценами Страшного суда — это настоящий культурный шок в лучшем смысле слова.

Не спеши назад. Закажи мороженое, посиди в саду Taverna Tipica Veneziana, глядя на козьи фермы. А лучше — останься на ночь, чтобы почувствовать, как остров дышит, когда последняя туристическая лодка уходит в Венецию.

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Острова Фриуль (Франция): Крепость Монте-Кристо и дикие бухты

Всего 20 минут от старого порта Марселя — и перед тобой известняковое чудо. Острова Фриуль выглядят как белые скалы, вырастающие прямо из бирюзовой воды Средиземного моря.

Здесь не только невероятный снорклинг в бухте Сент-Эстев, но и большая история. Рядом расположен знаменитый остров Иф с тем самым замком, где по сюжету Дюма страдал Эдмон Дантес.

Прогуляйся по дамбе XIX века, соединяющей острова Раттоно и Помег. Это настоящий рай для пеших прогулок среди руин старых фортов и бункеров Второй мировой войны. На ужин — только органический морской окунь, которого выращивают прямо здесь.

Острова Сиес (Испания): галисийские Карибы

Мало кто знает, что в Испании есть свои Карибы, но с атлантическим характером. Безавтомобильные острова Сиес — это заповедная зона, где количество посетителей строго ограничено. Пляж Родас с его ослепительно белым песком неоднократно признавали одним из лучших в мире.

Чтобы попасть сюда, нужно получить бесплатное разрешение от властей Галисии за 90 дней до поездки. Никаких отелей — только кемпинг, никаких машин — только твои ноги и крик чаек.

Ты можешь арендовать каяк, чтобы посмотреть на дельфинов, или пойти к маяку через лес. А после — выпить бокал местного альбариньо в прибрежном ресторане под шум холодных, но невероятно чистых атлантических волн.

А чтобы хорошо отдохнуть, необязательно ехать на другой край планеты. В Украине немало интересных мест. Мы рассказывали, куда поехать в Украине.

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