Куда поехать в Грецию впервые: путями богов и бирюзовых волн

Когда мечтаешь о первом путешествии в Грецию, представляется что-то почти нереальное: храмы, затрагивающие небо, волны цвета чистого сапфира, узенькие белые улочки, где слышен аромат жареной феты и базилика. Это страна, где мифы оживают среди оливковых рощ, а каждый уголок дышит вечностью. Греция — это не просто отдых, это встреча с источником европейской культуры, с богами, морями и историей. Собираешь чемоданы, но с чего начать это знакомство?

Читай, какие курорты подойдут для первого отпуска, что посмотреть в Греции и как выбрать локацию по бюджету — в материале.

Греция: лучшие места для первого отдыха

Для первого отпуска в Греции отлично подойдут курорты, сочетающие хорошую инфраструктуру, удобный доступ к пляжам, интересные экскурсии и комфорт для туристов без опыта.

Вот пять курортов в Греции, которые идеально подходят для первого отпуска — каждый из них имеет свои особенности, поэтому можно выбрать свой стиль отдыха и бюджет:

Олимпийская Ривьера (материк, возле Салоник)

Это один из самых удобных вариантов для новичков. Курорты, такие как Параллия Катерина или Лептокария, имеют широкие песчаные пляжи, спокойную атмосферу и недорогое жилье. Рядом мифическая гора Олимп и монастыри Метеоры, к которым можно съездить на экскурсию. Идеально для семей, пар и тех, кто желает спокойно освоиться в стране.

Крит (Ханья или Ретимно)

Самый большой остров Греции — настоящая министрана: горы, ущелья, дворцы, пляжи и история. В городах Ханья и Ретимно уютные улочки, красивая венецианская архитектура, вкусная кухня и доступное жилье. Крит подходит тем, кто хочет соединить пляжный отдых с приключениями, арендой авто и поездками в горы.

Корфу (Керкира)

Зеленый остров в Ионическом море с мягким климатом, бухтами, монастырями и очаровательной старинной столицей. Здесь больше дождей, чем на других островах, но благодаря этому особенно буйная природа. Курорты на северо-востоке прекрасно подойдут парам и желающим спокойного, живописного отдыха.

Родос

Остров в Эгейском море со средневековым городом-крепостью, развалинами античного Акрополя и пляжами на любой вкус. На востоке острова — спокойные воды и отели, а мероприятие подходит для серфинга. Родос хорошо подойдет для молодежи, ценителей истории и активного туризма.

Закинф (Закинтос)

Идеальный вариант для ищущих удивительные пейзажи и фотогенические места. Именно здесь находится знаменитый пляж Навайо с кораблем на берегу. Также здесь можно поплавать в голубых пещерах. Закинф — для романтического и эмоционального отдыха.

Что посмотреть в Греции для первого раза

История и культура

Афины — Акрополь, Плака, музей Акрополя.

Дельфы — древний оракул и храм Аполлона.

Кносский дворец (Крит) — центр Миносской цивилизации.

Природа

Метеоры — монастыри на вершинах скал.

Самарийское ущелье (Крит) — для хайкинга.

Озеро Вулиагмени (возле Афин) — термальные воды.

Пляжи

Пляж Навайо (Закинф).

Элафониси (Крит) — розовый песок.

Антиниоти Лагуна (Корфу) — заповедник.

Как выбрать курорт в Греции в соответствии с ежедневным бюджетом на человека

До 60 евро в день

Это бюджетный сегмент, который отлично подойдет для отдыха на материковой части Греции. Лучший вариант — Олимпийская Ривьера, в частности курорты Паралия или Лептокария. Здесь легко найти недорогие апартаменты, питание в тавернах доступно, а пляжи песчаные и удобные. Идеально для экономного отдыха без потери качества.

60–100 евро в день

Открывают больше возможностей. Можно рассмотреть остров Крит (особенно города Ретимно или Ханья) и Корфу. В этом ценовом диапазоне уже доступны хорошие 3–4* отели, возможность арендовать авто и организовать интересные экскурсии — например, в Самарию ущелье на Крите или в монастыри на Корфу.

100–150 евро в день

Позволяют планировать комфортный и романтичный отдых. Следует обратить внимание на Родос, Закинф, а также Миконос в межсезонье (май или сентябрь). Эти курорты имеют частные пляжи, отели с высоким уровнем сервиса и атмосферу, которая отлично подходит для пар или медового месяца. Это уже средний класс, где можно почувствовать баланс цены и эмоций.

150 евро и больше в день

Это премиальный сегмент. Идеальные направления: Санторини или Миконос в высокий сезон. Здесь вас ждут роскошные отели с видом на кальдеру, infinity-бассейны, дизайнерские интерьеры, эксклюзивные рестораны и винные туры. Подойдет для романтического отдыха или стильного отпуска с максимальным комфортом.

Советы для первой поездки

Выбирай удобный аэропорт для прилета. Если ты впервые летишь в Грецию, лучше выбрать Афины или Салоники — туда часто бывают прямые рейсы, и удобно добраться до популярных курортов или островов. Не бойся арендовать машину. Особенно на островах (Крит, Корфу, Родос) это очень удобно — ты сможешь исследовать отдаленные пляжи, горы и деревни, которые не увидишь во время стандартных туров. Планируй поездку на межсезонье. Лучшее время — май-июнь или сентябрь. Погода отличная, море теплое, туристов меньше, а цены на жилье и питание значительно приятнее, чем в июле-августе. Бронируй жилье заранее. Используй booking.com или airbnb — особенно в популярных местах, как Санторини или Крит. В межсезонье часто можно найти крутые варианты со скидкой. Подумай о страховке и банковских картах. Медстраховка в Греции обязательна, а лучше взять с собой банковскую карту с возможностью снятия в евро без больших комиссий. Наличные тоже лучше иметь — не везде принимают карточки. Используй приложения для путешествий. Сервисы типа Ferryhopper (для бронирования паромов), Rome2Rio (чтобы понять маршруты) и Google Maps offline помогут легко ориентироваться и планировать поездки.

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