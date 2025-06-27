Куди поїхати до Греції вперше: шляхами богів і бірюзових хвиль

Коли мрієш про першу подорож до Греції, уявляється щось майже нереальне: храми, що торкаються неба, хвилі кольору чистого сапфіру, вузенькі білі вулички, де чути аромат смаженої фети та базиліку. Це країна, де міфи оживають серед оливкових гаїв, а кожен куточок дихає вічністю. Греція — це не просто відпочинок, це зустріч із джерелом європейської культури, з богами, морями та історією. Збираєш валізи, але з чого почати це знайомство?

Читай, які курорти підійдуть для першої відпустки, що подивитися у Греції та як вибрати локацію за бюджетом — у матеріалі.

Греція: найкращі місця для першого відпочинку

Для першої відпустки в Греції чудово підійдуть курорти, які поєднують гарну інфраструктуру, зручний доступ до пляжів, цікаві екскурсії та комфорт для туристів без досвіду.

Ось п’ять курортів у Греції, які ідеально підходять для першої відпустки — кожен із них має свої особливості, тож можна вибрати під свій стиль відпочинку та бюджет:

Олімпійська Рив’єра (материк, біля Салонік)

Це один із найзручніших варіантів для новачків. Курорти, як-от Паралія Катеріні або Лептокарія, мають широкі піщані пляжі, спокійну атмосферу й недороге житло. Поруч — міфічна гора Олімп і монастирі Метеори, до яких можна з’їздити на екскурсію. Ідеально для сімей, пар і тих, хто хоче спокійно освоїтись у країні.

Крит (Ханья або Ретімно)

Найбільший острів Греції — справжня мінікраїна: гори, ущелини, палаци, пляжі та історія. У містах Ханья та Ретімно затишні вулички, красива венеційська архітектура, смачна кухня й доступне житло. Крит підходить тим, хто хоче поєднати пляжний відпочинок з пригодами, орендою авто і поїздками в гори.

Корфу (Керкіра)

Зелений острів у Іонічному морі з лагідним кліматом, бухтами, монастирями та чарівною старовинною столицею. Тут більше дощів, ніж на інших островах, але завдяки цьому — особливо буйна природа. Курорти на північному сході чудово підійдуть парам та тим, хто хоче спокійного, мальовничого відпочинку.

Родос

Острів у Егейському морі з середньовічним містом-фортецею, руїнами античного Акрополя та пляжами на будь-який смак. На сході острова — спокійні води й готелі, а захід підходить для серфінгу. Родос добре підійде для молоді, поціновувачів історії та активного туризму.

Закінф (Закінтос)

Ідеальний варіант для тих, хто шукає дивовижні краєвиди та фотогенічні місця. Саме тут розташований знаменитий пляж Навайо з кораблем на березі. Також тут можна поплавати в блакитних печерах. Закінф — для романтичного, фотогенічного й емоційного відпочинку.

Що подивитися в Греції для першого разу

Історія та культура

Афіни — Акрополь, Плака, музей Акрополя.

Дельфи — древній оракул і храм Аполлона.

Кноський палац (Крит) — центр Міноської цивілізації.

Природа

Метеори — монастирі на вершинах скель.

Самарійська ущелина (Крит) — для хайкінгу.

Озеро Вуліягмені (біля Афін) — термальні води.

Пляжі

Пляж Навайо (Закінф).

Елафонісі (Крит) — рожевий пісок.

Антініоті Лагуна (Корфу) — заповідник.

Як обрати курорт у Греції відповідно до щоденного бюджету на людину

До 60 євро на день

Це бюджетний сегмент, який прекрасно підійде для відпочинку на материковій частині Греції. Найкращий варіант — Олімпійська Рив’єра, зокрема курорти Паралія або Лептокарія. Тут легко знайти недорогі апартаменти, харчування в тавернах доступне, а пляжі — піщані та зручні. Ідеально для економного відпочинку без втрати якості.

60–100 євро на день

Відкривають більше можливостей. Можна розглянути острів Крит (особливо міста Ретімно або Ханья) та острів Корфу. У цьому ціновому діапазоні вже доступні хороші 3–4* готелі, можливість орендувати авто й організувати цікаві екскурсії — наприклад, в ущелину Самарія на Криті чи до монастирів на Корфу.

100–150 євро на день

Дозволяють планувати комфортний і більш романтичний відпочинок. Варто звернути увагу на Родос, Закінф, а також Міконос у міжсезоння (травень або вересень). Ці курорти мають приватні пляжі, готелі з вищим рівнем сервісу та атмосферу, яка чудово підходить для пар або медового місяця. Це вже середній+ клас, де можна відчути баланс ціни й емоцій.

150 євро і більше на день

Це преміальний сегмент. Ідеальні напрямки: Санторіні або Міконос у високий сезон. Тут вас чекають розкішні готелі з видом на кальдеру, infinity-басейни, дизайнерські інтер’єри, ексклюзивні ресторани та винні тури. Підійде для романтичного відпочинку або стильної відпустки з максимальним комфортом.

Поради для першої поїздки

Обирай зручний аеропорт для прильоту. Якщо ти вперше летиш до Греції, краще обрати Афіни або Салоніки — туди часто бувають прямі рейси, і звідти зручно дістатися до популярних курортів або островів. Не бійся орендувати авто. Особливо на островах (Крит, Корфу, Родос) це дуже зручно — ти зможеш дослідити віддалені пляжі, гори й села, які не побачиш під час стандартних турів. Плануй поїздку на міжсезоння. Найкращий час — травень–червень або вересень. Погода чудова, море тепле, туристів менше, а ціни на житло й харчування значно приємніші, ніж у липні–серпні. Бронюй житло заздалегідь. Використовуй booking.com або airbnb — особливо в популярних місцях, як Санторіні чи Крит. У міжсезоння часто можна знайти круті варіанти зі знижкою. Подумай про страховку і банківські картки. Медстраховка в Греції — обов’язкова, а краще взяти з собою банківську картку з можливістю зняття в євро без великих комісій. Готівку теж краще мати — не всюди приймають картки. Використовуй додатки для подорожей. Сервіси на кшталт Ferryhopper (для бронювання поромів), Rome2Rio (щоб зрозуміти маршрути) та Google Maps offline допоможуть легко орієнтуватися та планувати поїздки.

А ще раніше ми розказували про відпочинок в Україні влітку: куди поїхати і як дозволити це собі в умовах війни.

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