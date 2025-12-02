Скіпаси у Буковелі 2025-2026: посезонні ціни на тарифи

Лижний сезон 2025-2026 у Буковелі офіційно стартує 5 грудня 2025 року і триватиме до 12 квітня 2026 року. Читай у матеріалі, які ціни на скіпаси у Буковелі на 2025-2026 років зиму.

Скіпаси у Буковелі 2025-2026 року: дати сезонів

За даними офіційного сайту курорту та спеціалізованих ресурсів, ціни на скіпаси залежать від часу, коли ти плануєш відпочивати, типу та тривалості.

Сезони відпочинку та їхні дати

Низький: Початок — 18 грудня 2025; 17 березня 2026 — кінець всього сезону.

Високий: 19 грудня 2025 — 1 січня 2026; 7 січня — 16 березня 2026.

Новорічний: 2–6 січня 2026.

Ціни на скіпаси у Буковелі: денні картки

Денні картки — це такі, з якими ти можеш кататися два і більше дні (залежно від картки) протягом усього сезону. Всі ціни на скіпаси вказані у гривнях.

Низький сезон Кількість днів Звичайний VIP 2 2100 4200 3 3100 6200 4 4100 8200 5 4900 9800 6 5450 10900 7 6350 12700

Високий сезон Кількість днів Звичайний VIP 2 3600 7200 3 5300 10600 4 6800 13600 5 8400 16800 6 9200 18400 7 10600 21200

Новорічний сезон Кількість днів Звичайний VIP 2 4600 9200 3 6650 13300 4 8700 17400 5 10500 21000 6 11800 23600 7 13850 27700

Читати на тему Погода у Буковелі в грудні 2025 року: скільки сніжних днів буде на зимовому курорті Яка буде погода на найпопулярнішому зимовому курорті України?

Скіпаси у Буковелі 2026: багатоденні картки

Багатоденні картки — це такі, за допомогою яких ти маєш змогу кататися підряд без пропусків одразу кілька діб. Всі ціни також вказані у гривнях.

Низький сезон Кількість днів Звичайний VIP 3 3400 6800 5 5600 11200 10 9200 18400

Високий сезон Кількість днів Звичайний VIP 3 5600 11200 5 9200 18400 10 15000 30000

Новорічний сезон Кількість днів Звичайний VIP 3 7200 14400 5 11800 23600 10 19500 39000

Знижки для пільгових категорій у розмірі 30% вимагають документів з фото.

Ціни на скіпаси у Буковелі можуть змінюватися, тож перевіряй їх на офіційному сайті перед власною подорожжю. Відпочинок обіцяє бути насиченим зі своїми 63 км трас та сучасною інфраструктурою.

Раніше ми розповідали, які ціни на скіпаси у Буковелі 2024-2025 — читай у матеріалі та порівнюй, наскільки подорожчали скіпаси у цьому році відносно попереднього.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!