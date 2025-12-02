Скіпаси у Буковелі 2025-2026: посезонні ціни на тарифи

Лижний сезон 2025-2026 у Буковелі офіційно стартує 5 грудня 2025 року і триватиме до 12 квітня 2026 року. Читай у матеріалі, які ціни на скіпаси у Буковелі на 2025-2026 років зиму.
Скіпаси у Буковелі 2025-2026 року: дати сезонів
За даними офіційного сайту курорту та спеціалізованих ресурсів, ціни на скіпаси залежать від часу, коли ти плануєш відпочивати, типу та тривалості.
Сезони відпочинку та їхні дати
- Низький: Початок — 18 грудня 2025; 17 березня 2026 — кінець всього сезону.
- Високий: 19 грудня 2025 — 1 січня 2026; 7 січня — 16 березня 2026.
- Новорічний: 2–6 січня 2026.
Ціни на скіпаси у Буковелі: денні картки
Денні картки — це такі, з якими ти можеш кататися два і більше дні (залежно від картки) протягом усього сезону. Всі ціни на скіпаси вказані у гривнях.
|Кількість днів
|Звичайний
|VIP
|2
|2100
|4200
|3
|3100
|6200
|4
|4100
|8200
|5
|4900
|9800
|6
|5450
|10900
|7
|6350
|12700
|Кількість днів
|Звичайний
|VIP
|2
|3600
|7200
|3
|5300
|10600
|4
|6800
|13600
|5
|8400
|16800
|6
|9200
|18400
|7
|10600
|21200
|Кількість днів
|Звичайний
|VIP
|2
|4600
|9200
|3
|6650
|13300
|4
|8700
|17400
|5
|10500
|21000
|6
|11800
|23600
|7
|13850
|27700
Скіпаси у Буковелі 2026: багатоденні картки
Багатоденні картки — це такі, за допомогою яких ти маєш змогу кататися підряд без пропусків одразу кілька діб. Всі ціни також вказані у гривнях.
|Кількість днів
|Звичайний
|VIP
|3
|3400
|6800
|5
|5600
|11200
|10
|9200
|18400
|Кількість днів
|Звичайний
|VIP
|3
|5600
|11200
|5
|9200
|18400
|10
|15000
|30000
|Кількість днів
|Звичайний
|VIP
|3
|7200
|14400
|5
|11800
|23600
|10
|19500
|39000
Знижки для пільгових категорій у розмірі 30% вимагають документів з фото.
Ціни на скіпаси у Буковелі можуть змінюватися, тож перевіряй їх на офіційному сайті перед власною подорожжю. Відпочинок обіцяє бути насиченим зі своїми 63 км трас та сучасною інфраструктурою.
Раніше ми розповідали, які ціни на скіпаси у Буковелі 2024-2025 — читай у матеріалі та порівнюй, наскільки подорожчали скіпаси у цьому році відносно попереднього.
