Прогноз погоди в Буковелі в січні 2026: чи чекати сильних снігів на курорті

Буковель — це місце, де панує зима ледь не найдовше на території всієї країни, де можна покататися на лижах, і просто відпочити серед величних гір. Читай в матеріалі, яка погода в Буковелі в січні 2026 та що варто очікувати.

Погода в Буковелі в січні 2026: перша декада, з 01.01 по 10.01

Перші десять днів погода в Буковелі прогнозується доволі зимовою: з 1 по 10 січня кожного дня на містечко сипатиме сніг, а особливо хурделиця очікується 4 числа. Також 7 січня передбачається сніг разом з дощем, однак попри це снігу прогнозується багацько.

Щодо температури повітря, то вдень вона очікується на рівні від -7° до +4°, а у нічний час доби — від -9° до +2°, тому радимо тобі тепліше одягатися у перші дати місяця.

Прогноз погоди в січні 2026 в Буковелі: друга декада, з 11.01 по 20.01

Середина місяця прогнозується доволі мінливою на погоду: 12, 18 та 19 числа на небі пануватиме сонечко без жодних опадів протягом дня. 11 січня передбачається дощ, 13 та 15 — повна хмарність. В усі інші дні на вулиці сніжитиме, що додаватиме зимового настрою.

Що стосується температури, то вона коливатиметься в діапазоні -5…0° вдень, а вночі — -13…-5°. Хоч будуть і сонячні дні посеред місяця, але саме в ці дати буде найхолодніше.

Погода в січні 2026 в Буковелі: третя декада, з 21.01 по 31.01

Останні дати першого місяця року повертаються до стабільності перших своїх днів: в усі ці дні, окрім 27 січня, на вулиці сніжитиме без зупинки — другий місяць зими вирішив засипати Буковель перед лютим.

Температура повітря вдень передбачається не надто низькою, однак і не вище нуля — від -6° до -1°, а вночі від -12° до -5°. Особливо низькою температура повітря буде в останні кілька діб декади, перед самим лютим, тому варто тобі звернути на це увагу та одягтися тепліше.

Погода на курорті виявиться доволі сніжною та приємною — січень буде ідеальним місяцем для того, аби відпочити всією родиною, або ж з друзями, тож головне не прогавити таку можливість!

