Стиль життя

Прогноз погоди в Буковелі в січні 2026: чи чекати сильних снігів на курорті

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 31 Грудня 2025, 12:00 3 хв.
погода в буковелі в січні 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь