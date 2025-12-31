Прогноз погоды в Буковеле в январе 2026: ожидать сильных снегов на курорте

Буковель — это место, где царит зима едва ли не дольше всего на всей территории страны, где можно прокатиться на лыжах, и просто отдохнуть среди величественных гор. Читай в материале, какая погода в Буковеле в январе 2026 года и что стоит ожидать.

Погода в Буковеле в январе 2026 года: первая декада, с 01.01 по 10.01

Первые десять дней погода в Буковеле прогнозируется достаточно зимней: с 1 по 10 января каждый день на городок будет сыпать снег, а особенно вьюга ожидается 4 числа. Также 7 января предполагается снег вместе с дождем, однако, несмотря на это, снегу прогнозируется много.

Что касается температуры воздуха, то днем ​​она ожидается от -7° до +4°, а в ночное время суток — от -9° до +2°, поэтому советуем тебе теплее одеваться в первые даты месяца.

Прогноз погоды в январе 2026 в Буковеле: вторая декада, с 11.01 по 20.01

Середина месяца прогнозируется довольно изменчивой на погоду: 12, 18 и 19 числа на небе будет солнышко без осадков в течение дня. 11 января предполагается дождь, 13 и 15 – полная облачность. Во все остальные дни на улице будет снежить, что будет прибавлять зимнее настроение.

Что касается температуры, то она будет колебаться в диапазоне -5…0° днем, а ночью -13…-5°. Хотя будут и солнечные дни посреди месяца, но именно в эти даты будет холоднее всего.

Погода в январе 2026 в Буковеле: третья декада, с 21.01 по 31.01

Последние даты первого месяца года возвращаются к стабильности своих первых дней: во все эти дни, кроме 27 января, на улице будет снежить без остановки — второй месяц зимы решил засыпать Буковель перед февралем.

Температура воздуха днем ​​предполагается не слишком низкой, однако и не выше нуля — от -6° до -1°, а ночью от -12° до -5°. Особенно низкой температура воздуха будет в последние несколько суток декады, перед самым февраль, поэтому стоит тебе обратить на это внимание и одеться потеплее.

Погода на курорте окажется довольно снежной и приятной — январь будет идеальным месяцем для того, чтобы отдохнуть всей семьей, или с друзьями, поэтому главное не упустить такую ​​возможность!

