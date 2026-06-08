Когда закончатся дожди в июне 2026 года: синоптик Наталка Диденко дала прогноз

Начало июня 2026 года в Украине выдалось на удивление дождливым. Более того, долгосрочные прогнозы пока не спешат радовать солнечной погодой — облака могут задержаться до середины месяца.

Так когда же в Украине наконец закончатся дожди, вернётся ли летняя жара — рассказываем далее.

Когда закончатся дожди в Украине

Если сказать коротко — в ближайшие дни зонты далеко прятать не стоит.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине и дальше будет преобладать влажная погода с периодическими дождями.

Лишь в западных областях 9 июня вероятность осадков будет значительно ниже.

В то же время дожди не помешают теплу: на западе и востоке температура прогнозируется на уровне +25…+29 градусов, а на большей части территории страны ожидаются комфортные +20…+24 градуса.

В Киеве 9 июня из-за атмосферного фронта время от времени будут идти дожди, а днём будет свежо — около +22…+23 градусов.

По словам Наталки Диденко, такая погода сохранится ещё некоторое время: воздух будет оставаться очень тёплым, а на юге и востоке местами даже жарким и несколько душным из-за высокой влажности.

Лишь в конце недели в большинстве областей прогнозируется некоторое снижение температуры.

Впрочем, синоптик напоминает: природа любит баланс. Сегодня мы мечтаем, чтобы дожди закончились, а уже через несколько недель можем умолять о них из-за жары и засухи.

Так что пока стоит наслаждаться свежестью, зеленью и даже лягушачьим концертом за окном.

Когда закончатся дожди в Украине в июне: следи за погодой по метеокарте

На метеокарте видно, что, несмотря на дожди, Украина остаётся под влиянием тёплых воздушных масс.

Преобладание розовых и фиолетовых оттенков над большей частью Украины свидетельствует о поступлении очень тёплого, а местами и жаркого воздуха.

Именно поэтому даже во время осадков температура воздуха остаётся по-летнему высокой.

Так что ближайшую неделю живём в режиме периодических дождей и духоты, в которой виноваты чрезмерная влажность и жара.

И ждём следующих оценок погоды от синоптиков — они рекомендуют опираться на самые точные краткосрочные прогнозы.

Но в любую погоду стоит выглядеть на все сто, поэтому узнай больше о модном маникюре на лето 2026: цветах, которые будут кричать о твоём летнем настроении.

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