Гороскоп на август 2026: твори смело, люби страстно и без сожаления отпускай прошлое

С 9-го Меркурий во Льве зажжет творческое вдохновение, но уже с 11-го Марс в Раке раскачает эмоции: не поддавайся драмам, а лучше направь эту пылкую энергию на ремонт или уборку двора.

Солнечное затмение во Льве 12-го числа принесет неожиданные новости и вспышки озарения, так что не спеши с решениями.

С 22-го Солнце и Меркурий в Деве включают режим порядка, анализа и генеральной уборки.

А финальным аккордом станет эмоциональное Лунное затмение в Рыбах 28-го: отпускай прошлое, плыви по течению и дай себе время на отдых.

Гороскоп на август 2026 года: Овен (21 марта – 19 апреля)

Творчество процветает благодаря Солнцу и Юпитеру во Льве. Украшай дом или занимайся искусством. Венера с 6-го числа гармонизирует отношения, а Меркурий поможет выразить чувства. Марс с 11-го будет испытывать семейные связи — держи личные границы. Солнечное затмение 12-го — лучший день для любви, развлечений или зачатия. 17-го избегай иллюзий. С 22-го Солнце и Меркурий побуждают возглавить процессы на работе. Лунное затмение 28-го идеально для тихого отдыха в одиночестве.

Гороскоп на август 2026 года: Телец (20 апреля – 20 мая)

Солнце и Меркурий в домашнем секторе принесут суету, гостей и радостные новости. Венера с 6-го числа поможет обновить здоровые привычки, а Марс с 11-го добавит динамики и спонтанных поездок. Солнечное затмение 12-го — идеальный день для начала ремонта или улучшения жилья. 17-го настало время для романтического путешествия или «второго медового месяца». С 22-го начинается благоприятный период для любви — будь смелее. На Лунное затмение 28-го устрой вечеринку с друзьями.

Гороскоп на август 2026 года: Близнецы (21 мая – 21 июня)

Август полон развлечений и общения. С 6-го числа Венера будет способствовать романтике, свадьбам и новым знакомствам. Меркурий с 9-го призывает к спонтанным путешествиям, а Марс с 11-го улучшит финансы, хотя и добавит работы. Солнечное затмение 12-го идеально подходит для встреч с соседями или новых знакомств. С 22-го удели внимание уюту в доме и саду. Лунное затмение 28-го может принести смену должности или завершение текущего проекта, открыв двери для новых перспектив.

Гороскоп на август 2026 года: Рак (21 июня – 22 июля)

Финансовое положение улучшается благодаря Солнцу и Юпитеру, однако контролируй расходы на дом. Марс в твоем знаке с 11-го числа даст мощный прилив энергии до конца сентября. Солнечное затмение 12-го — прекрасный момент для запуска прибыльной подработки. Последняя неделя месяца, начиная с 22-го, отлично подходит для коротких поездок и отдыха на природе. А Лунное затмение 28-го станет идеальным временем для длительного семейного отпуска или круиза, который поможет сплотить близких.

Гороскоп на август 2026 года: Лев (23 июля – 22 августа)

Твой сезон в разгаре: Солнце в твоем знаке дарит сияние и уверенность. Венера с 6-го числа принесет флирт, а Меркурий с 9-го поможет подбирать точные слова. Марс с 11-го привлечет к секретным или исследовательским проектам. Солнечное затмение 12-го — лучшее время для обновления стиля или прически. С 22-го числа Солнце и Меркурий улучшат финансовые перспективы и будут способствовать увеличению дохода. Лунное затмение 28-го прольет свет на бюджет и поможет устранить финансовые пробелы.

Гороскоп на август 2026 года: Дева (23 августа – 22 сентября)

Первые три недели принесут потребность в тишине, отдыхе и медитации. С 6-го числа Венера активирует денежную зону, облегчая привлечение ресурсов. Марс с 11-го добавит социальной активности, но 12-го числа, во время Солнечного затмения, обязательно удели время только себе. Твой звездный час наступит с 22 августа, когда Солнце и Меркурий войдут в твой знак. Ты окажешься в центре внимания. Лунное затмение 28-го — лучший момент, чтобы разорвать токсичные связи и закрыть судебные дела.

Гороскоп на август 2026 года: Весы (23 сентября – 22 октября)

Начало августа принесет насыщенную социальную жизнь. С 6-го числа Венера в твоем знаке усилит обаяние, а Меркурий сделает тебя душой компании. Зато Марс с 11-го потребует активной работы ради карьерных целей. Солнечное затмение 12-го — лучшее время для глубоких разговоров и встреч с единомышленниками. С 22-го числа наступит период для восстановления сил в приватной обстановке. Лунное затмение 28-го поможет избавиться от вредных привычек и войти в сентябрь с гармонией в душе.

Гороскоп на август 2026 года: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Прекрасный месяц для карьеры: Солнце и Меркурий открывают пути к лидерству. Венера с 6-го числа призывает к уходу за собой и релаксу. С 11-го Марс принесет жажду дальних путешествий — держи паспорт наготове. Солнечное затмение 12-го — лучший день для смены работы или подачи заявки на повышение. С 22 августа начинается период активной социальной жизни, праздников и вечеринок. А во время Лунного затмения 28-го устрой незабываемый романтический вечер с партнером.

Гороскоп на август 2026 года: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Первые три недели месяца идеальны для путешествий и приключений в кругу друзей. Марс с 11-го числа поможет найти необходимые средства, а Солнечное затмение 12-го — лучший день для старта мирового тура или круиза. С 22 августа фокус сместится на карьеру, где ты успешно возьмешь лидерство. Лунное затмение 28-го подходит для завершения ремонта дома. 31-го числа гармония Юпитера и Сатурна создаст редкие условия для значительного карьерного скачка и финансового успеха.

Гороскоп на август 2026 года: Козерог (22 декабря – 19 января)

Август станет решающим для финансов. Солнце, Юпитер и Меркурий усиливают доходы, а Венера способствует выгодным карьерным предложениям. Обратись к финансовому консультанту 9-го числа. Солнечное затмение 12-го принесет неожиданную прибыль, возврат налогов или облегчение долгов. С 22-го числа появится соблазн потратить деньги на путешествия, но во время Лунного затмения 28-го лучше выбрать бюджетный отдых недалеко от дома, сохранив сбережения для будущей безопасности.

Гороскоп на август 2026 года: Водолей (20 января – 18 февраля)

Месяц способствует укреплению отношений и искренним разговорам. Венера с 6-го числа обещает романтические поездки, а Марс с 11-го стремительно повысит продуктивность на работе. Солнечное затмение 12-го — идеальное время для поиска новой любви. С 22 августа Солнце и Меркурий заставят уделить внимание налогам, бюджету и общим ресурсам. Лунное затмение 28-го принесет финансовый прорыв, выплату за проект или выгодное изменение дохода, обеспечивая уверенность осенью.

Гороскоп на август 2026 года: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Мощный месяц для профессионального роста. Солнце, Юпитер и Меркурий открывают возможности для повышения или смены работы, а Солнечное затмение 12-го принесет очень выгодные предложения. В личной сфере Венера с 6-го и Марс с 11-го добавят страсти, близости и новых знакомств. С 22 августа Солнце и Меркурий активируют сектор партнерства. Во время Лунного затмения 28-го открыто заяви о своих потребностях, чтобы сформировать здоровую и крепкую динамику во взаимоотношениях.

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