Я тебя отыщу: сколько серий, кто сыграл главные роли и будет ли 2 сезон

Этим летом стриминговая платформа Netflix взорвала рейтинги новой экранизацией. Криминальный мини-сериал Я тебя отыщу стал самым успешным телевизионным дебютом 2026 года, собрав 24 миллиона просмотров всего за первые четыре дня после премьеры.

Проект мгновенно возглавил мировые чарты и стал одним из самых обсуждаемых релизов Netflix. Поэтому рассказываем, сколько серий в сериале Я тебя отыщу, о чем он и планируют ли авторы второй сезон.

Сколько серий в сериале Я тебя отыщу

Шоу является экранизацией одноименного бестселлера Харлана Кобена, выпущенного в 2023 году. Это детективный триллер с закрученным сюжетом. Главный герой — бывший профессор права Дэвид Берроуз, роль которого исполнил звезда Аватара Сэм Уортингтон. Мужчина отбывает пожизненное заключение после того, как его несправедливо осудили за убийство собственного сына, которое произошло пять лет назад.

Все это время Дэвид настаивал на своей невиновности. Но все меняется, когда его бывшая невестка приносит шокирующие доказательства: ребенок может быть жив. Столкнувшись с масштабной сетью обмана, главный герой решается на отчаянный побег из тюрьмы, чтобы найти сына и докопаться до правды.

Итак, этот классический мини-сериал состоит из 8 серий. Продолжительность каждого эпизода составляет от 35 до 47 минут, поэтому всю историю можно посмотреть за несколько вечеров.

Помимо Сэма Уортингтона, создатели собрали сильный актерский состав. Главные роли также исполнили:

Бритт Лоуэр — Рэйчел Миллз, журналистка и бывшая невестка Дэвида;

Майло Вентимилья — Хейден Пейн, близкий друг Рэйчел;

Эрин Ричардс — детский хирург Шерил Дризон, бывшая жена Дэвида;

Мадлен Стоу — Гертруда Пейн, богатая наследница со своими тайнами.

Шоураннером проекта стал Роберт Халл, а автор романа Харлан Кобен выступил исполнительным продюсером. Это уже не первое его сотрудничество с Netflix — стриминговая платформа выпустила более десятка экранизаций произведений писателя.

Будет ли 2 сезон сериала Я тебя отыщу

Премьера сериала состоялась 18 июня 2026 года. Несмотря на огромную популярность среди зрителей, критики встретили новинку сдержаннее: на Rotten Tomatoes она получила 65% положительных отзывов, а на Metacritic — 55 баллов из 100 возможных.

После финала стало известно, что второй сезон Я тебя отыщу не планируется. Проект с самого начала создавался как завершенный мини-сериал. Он полностью экранизирует одноименный роман Харлана Кобена, поэтому все сюжетные линии завершаются уже в первом сезоне.

Сам Харлан Кобен также подтвердил, что не планирует продолжение истории, поскольку считает ее полностью завершенной.

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