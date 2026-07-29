Парк Пуща-Водица в Киеве: как старинный дачный курорт стал любимым парком киевлян

Если спросить киевлян, где можно за полчаса оказаться словно за городом, большинство без колебаний назовет Пущу-Водицу. Это одно из тех мест, где шум машин сменяется пением птиц, воздух пахнет соснами, а прогулка вдоль озер больше напоминает отдых на курорте, чем обычный день в столице.

Что посмотреть в парке Пуща-Водица, где он расположен и что интересного в истории этой местности — в материале.

Парк Пуща-Водица: как добраться

Парк Пуща-Водица расположен в Оболонском районе Киева. Его адрес — ул. Федора Максименко, 21, а добраться до него можно легендарным трамваем №12.

Маршрут начинается возле Контрактовой площади и проходит через площадь Шевченко прямо сквозь густой сосновый лес. Именно эта трамвайная линия, открытая еще в 1904 году, считается одной из самых живописных в Украине.

Также до парка курсирует автобус №30 от станции метро Академгородок, а со стороны Оболони и Нивок можно доехать маршрутками.

История парка Пуща-Водица

История Пущи-Водицы началась задолго до появления Киева как современного мегаполиса. Название местности происходит от слов “пуща” — густой непроходимый лес, и “Водица” — небольшая река, которая когда-то протекала здесь. Еще во времена Киевской Руси в этих лесах охотились князья, а в XVIII веке местные леса начали использовать как государственное лесное хозяйство.

В конце XIX века городские власти решили превратить Пущу-Водицу в дачный и курортный район. Здесь начали строить деревянные виллы, санатории, пансионаты и летние дома для отдыха киевлян. Уже тогда местность называли “легкими Киева” — благодаря чистому воздуху и огромным сосновым лесам.

Парк Пуща-Водица: что интересного посмотреть

Сегодняшний парк — это пространство, созданное для тихого неспешного отдыха. Здесь обустроены широкие аллеи, деревянные мостики через водоемы, детские и спортивные площадки, удобные скамейки и смотровые места возле озер.

Но, пожалуй, больше всего впечатляет каскад водоемов, в которых отражаются высокие сосны и дубы. На берегах можно увидеть уток, а в самом лесу живут белки, которые уже привыкли к людям.

Однако Пуща-Водица привлекает не только любителей неспешных прогулок. Сюда приезжают велосипедисты, фотографы, семьи с детьми и все, кто хочет устроить пикник или просто отдохнуть среди природы.

Весной парк утопает в зелени, летом дарит прохладу даже в жару, осенью очаровывает золотой листвой, а зимой превращается в настоящую сказку.

Не зря Пущу-Водицу называют одним из самых атмосферных уголков Киева. Это именно тот случай, когда не нужно ехать десятки километров за город, чтобы отдохнуть среди леса и озер.

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