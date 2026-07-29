Парк Пуща-Водиця у Києві: як старовинний дачний курорт став улюбленим парком киян

Якщо запитати киян, де можна за пів години опинитися ніби за містом, більшість без вагань назве Пущу-Водицю. Це одне з тих місць, де шум машин змінюється співом птахів, повітря пахне соснами, а прогулянка вздовж озер більше нагадує відпочинок на курорті, ніж звичайний день у столиці.

Що подивитися в парку Пуща-Водиця, де він розташований і що цікавого в історії місцини — у матеріалі.

Парк Пуща-Водиця: як доїхати

Парк Пуща-Водиця розташований в Оболонському районі Києва. Його адреса — вул. Федора Максименка, 21, а дістатися до нього можна легендарним трамваєм №12.

Маршрут починається біля Контрактової площі й проходить через площу Шевченка просто крізь густий сосновий ліс. Саме ця трамвайна лінія, відкрита ще у 1904 році, вважається однією з наймальовничіших в Україні.

А ще до парку курсує автобус №30 від станції метро Академмістечко, а з боку Оболоні та Нивок можна доїхати маршрутками.

Історія парку Пуща-Водиця

Історія Пущі-Водиці почалася задовго до появи Києва, як сучасного мегаполіса. Назва місцевості походить від слів “пуща” — густий непрохідний ліс, та “Водиця” — невелика річка, що колись текла тут. Ще за часів Київської Русі в цих лісах полювали князі, а у 18 столітті місцеві ліси почали використовувати як державне лісове господарство.

Наприкінці 19 століття міська влада вирішила перетворити Пущу-Водицю на дачний і курортний район. Тут почали будувати дерев’яні вілли, санаторії, пансіонати та літні будинки для відпочинку киян. Уже тоді місцевість називали “легенями Києва” — через чисте повітря та величезні соснові ліси.

Парк Пуща-Водиця: що цікавого подивитися

Нинішній парк — це простір, створений для тихого неспішного відпочинку. Тут облаштовані широкі алеї, дерев’яні містки через водойми, дитячі та спортивні майданчики, зручні лавки й оглядові місця біля озер.

Та, мабуть, найбільше захоплює каскад водойм, у яких віддзеркалюються високі сосни та дуби. На берегах можна побачити качок, а в самому лісі живуть білки, які вже звикли до людей.

Але Пуща-Водиця приваблює не лише любителів неспішних прогулянок. Сюди приїжджають велосипедисти, фотографи, сім’ї з дітьми та всі, хто хоче влаштувати пікнік або просто перепочити серед природи.

Навесні парк потопає в зелені, влітку дарує прохолоду навіть у спеку, восени зачаровує золотим листям, а взимку перетворюється на справжню казку.

Недарма Пущу-Водицю називають одним із найатмосферніших куточків Києва. Це той самий випадок, коли не потрібно їхати десятки кілометрів за місто, щоб відпочити серед лісу та озер.

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