Забрали з таксі й повезли до ТЦК: усі деталі затримання журналіста hromadske

У Києві в понеділок, 27 липня, правоохоронці затримали журналіста видання hromadske Євгенія Шульгата і доставили його до одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як повідомляє hromadske, їхній журналіст не порушував правил військового обліку, відповідно до тих документів, які має редакція.

Затримання журналіста hromadske Євгенія Шульгата: що відомо

Євгеній Шульгат був затриманий поліцією під час поїздки у таксі. Правоохоронці зупинили автівку і надягнули на чоловіка кайданки. За словами затриманого, проти нього застосували фізичну силу.

Тим часом у поліції Києва кажуть, що поліцейські під час своєї служби перевірили документи у водія таксі та пасажира. Але, за їхніми словами, пасажир відмовився надати документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи.

— Чоловікові запропонували проїхати до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Однак він категорично відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців. У зв’язку з цим поліцейські затримали чоловіка та доставили його до одного з районних ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних, — повідомляють у поліції.

Однак керівниця редакції розслідувань hromadske Ярослава Вольвач зазначила, що поліцію не цікавили документи водія таксі, тому Шульгата могли затримати цілеспрямовано.

— Яким чином співробітники поліції могли знати про порушення військового обліку пасажиром таксі — незрозуміло, — каже Вольвач.

Повідомляється, що Шульгат займався, зокрема, розслідуванням корупції з боку правоохоронних органів. Йому хотіли видати повістку ще у 2024 році, коли журналіст викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Шульгат на той момент працював у виданні Слідство.інфо.

Наразі після затримання журналіста, у Київському міському ТЦК та СП повідомили, що Шульгата затримали як порушника військового обліку, бо він “вчасно не пройшов військо-лікарську комісію (ВЛК) встановленим порядком”. Після цього чоловіка направили на проходження ВЛК.

За даними hromadske, пізніше журналіста відпустили з ТЦК із повісткою на проходження військово-лікарської комісії.

Раніше ми повідомляли, що Міноборони анонсувало масштабні перевірки ТЦК в усіх регіонах України.

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