Конфлікт із ТЦК у Львові: люди перевернули службовий автомобіль

Увечері 8 липня у Львові стався інцидент за участю представників територіального центру комплектування та поліції. Під час заходів з оповіщення громадян група людей пошкодила та перекинула службовий автомобіль військовослужбовців.

Що сталося на Сихові ввечері 8 липня

За інформацією установи, близько 21:30 на проспекті Червоної Калини військовослужбовці спільно з поліцейськими зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки встановили, що громадянин перебував у розшуку як порушник правил військового обліку ще з 12 червня 2026 року.

Після цього чоловіка доставили до територіального центру комплектування. Наразі він направлений на проходження військово-лікарської комісії.

Також на події у Львові відреагувало Міністерство оборони України. У відомстві наголосили, що напад на військовослужбовців є неприпустимим, як і будь-які інші прояви насильства щодо представників Сил оборони.

У Міноборони заявили, що всі громадяни є рівними перед законом, а відповідальність має наставати за кожен випадок агресії. Там також підкреслили, що єдиним, хто отримує вигоду від подібних конфліктів, є Росія, а мова ненависті до власної армії може мати серйозні наслідки.

У відомстві зазначили, що мобілізація залишається необхідною складовою оборони України, хоча механізми її проведення потребують подальшого вдосконалення. Міністерство також очікує від правоохоронців належної правової оцінки подій у Львові та притягнення винних до відповідальності.

На інцидент відреагувал Керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він закликал суспільство замислитися над наслідками агресії щодо українських військових.

— Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б’єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас, — написав він.

Також військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що очікує справедливої реакції правоохоронних органів на події у Львові. Вона наголосила на необхідності переосмислення інформаційної політики навколо теми мобілізації, зазначивши, що розпалювання ненависті до військовослужбовців і представників ТЦК лише грає на руку ворогу.

Міський голова Львова Андрій Садовий також прокоментував інцидент, який стався на Сихові. За його словами, поведінка учасників конфлікту не відображає позицію всієї львівської громади.

Садовий нагадав, що нині у лавах Сил оборони України служать близько 58 тисяч жителів Львова, а місто постійно підтримує українське військо. Водночас він наголосив, що будь-які внутрішні конфлікти лише грають на руку Росії, яка зацікавлена в дестабілізації ситуації всередині країни.

За словами мера, усі події, що сталися ввечері 8 липня, мають отримати належну правову оцінку, а кожен, хто порушив закон, повинен понести відповідальність.

Окремо Андрій Садовий закликав не називати військовослужбовців «працівниками ТЦК», наголосивши, що йдеться насамперед про військових, які виконують свої службові обов’язки.

— Ми можемо дискутувати про роботу державних інституцій. Але перешкоджати військовим виконувати службові обов’язки, нищити майно чи брати закон у власні руки — неприпустимо, — заявив міський голова.

На завершення він зазначив, що кадри, які поширилися після інциденту, викликають сум, і закликав українців зберігати мудрість та не піддаватися на провокації.

Що повідомив львівський ТЦК про перевернуте службове авто

У Львівському ТЦК повідомили, що одна з груп військовослужбовців залишилася на місці проведення заходів. Службовий транспорт оточила група невідомих людей, які поводилися агресивно. У результаті автомобіль зазнав пошкоджень, після чого його перекинули.

На місце інциденту прибули правоохоронці. У Львівському ТЦК наголосили, що всі обставини події отримають правову оцінку, а винних у пошкодженні службового транспорту обіцяють притягнути до відповідальності відповідно до законодавства.

Поліція прокоментувала інцидент за участю ТЦК у Львові

У коментарі Суспільному речниця Головного управління Нацполіції у Львівській області Аліна Подрейко підтвердила, що правоохоронці забезпечували громадський порядок під час заходів.

— Поліція присутня на місці події. Правоохоронці охороняють публічний порядок та спілкуються з громадянами. Попередньо встановлено, що під час заходів оповіщення громадян про мобілізацію було виявлено чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби, — повідомила Аліна Подрейко.

Після інциденту начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про проведення термінової наради за участю правоохоронців. За його словами, усіх осіб, які перешкоджали роботі військовослужбовців або вчинили інші правопорушення, мають встановити та притягнути до відповідальності.

— Першочергове завдання — забезпечити громадський порядок! Усі, хто вчиняв правопорушення, у тому числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності, — йдеться у повідомленні.

Крім того, львівський ТЦК проведе службове розслідування, щоб перевірити правомірність дій своїх військовослужбовців під час проведення заходів оповіщення. Одночасно правоохоронці встановлюють усі обставини конфлікту, який стався на Сихові.

Раніше ми повідомляли, що у Львові перехожий смертельно поранив працівника ТЦК, завдавши удару ножем в аорту під час перевірки документів.

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