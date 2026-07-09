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Конфлікт із ТЦК у Львові: люди перевернули службовий автомобіль

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Липня 2026, 10:00 4 хв.
Львів ТЦК повідомив подробиці інциденту на Сихові
Фото Depositphotos

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