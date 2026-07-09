Українка отримала перший паспорт у 40 років: що відомо про її історію

Для більшості українців перший паспорт є звичним документом, який отримують ще в підлітковому віці. Проте історія жительки Дніпропетровської області доводить, що життєві обставини можуть кардинально змінити цей шлях. Свій перший паспорт у 40 років жінка отримала лише після тривалої процедури оформлення громадянства.

Перший паспорт у 40 років: чому жінка роками жила без документів

Як повідомили у Головному управлінні Державної міграційної служби у Дніпропетровській області, працівники Жовтоводського відділу вручили пані Ользі її перший паспорт громадянина України у вигляді ID-картки.

За словами фахівців, жінка тривалий час не мала жодного документа, що посвідчує особу. Причиною стало те, що в дитинстві її мати не оформила свідоцтво про народження. Через це навіть у дорослому віці, попри те, що Ольга вже мала власну дитину, вона залишалася без паспорта.

Як вдалося отримати перший паспорт

У міграційній службі пояснили, що спочатку жінці допомогли пройти процедуру визнання особою без громадянства. Після цього вона оформила набуття громадянства України, що стало підставою для отримання першого паспорта громадянина України.

Фахівці зазначають, що оформлення документа стало для жінки важливим етапом у житті.

У Державній міграційній службі наголошують, що отримання паспорта відкриває доступ до багатьох державних і соціальних послуг. Зокрема, людина може офіційно працевлаштуватися, користуватися адміністративними сервісами, оформлювати необхідні документи та повною мірою реалізовувати свої права й обов’язки як громадянин України.

У відомстві також запевнили, що й надалі допомагатимуть громадянам, які через різні життєві обставини не мають необхідних документів, пройти всі передбачені законом процедури документування.

Головне фото: Головне управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області.

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