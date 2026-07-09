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Українка отримала перший паспорт у 40 років: що відомо про її історію

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Липня 2026, 11:03 2 хв.
Перший паспорт у 40 років: українка вперше отримала ID-картку

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