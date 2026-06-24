День міста Павлоград 2026: коли відзначають і що відомо про програму святкування

Роками Павлоград, що на Дніпропетровщині, святкував свій день міста у вересні, але нещодавно містяни перегорнули календар.

Тепер День міста відзначають 29 червня. Цю дату обрали не випадково, адже це день святих Петра і Павла, які є небесними покровителями Павлограда.

Попри воєнний стан місто святкуватиме, щоправда тихо, не гучно, адже день міста — це шанс зазирнути в минуле, пишатися корінням, відчути гордість за місце, в якому ти живеш.

Дата святкування Дня міста Павлоград 2026

У 2026 році Павлоград офіційно відзначає День міста 29 червня, рішення про нову дату святкування ухвалила міська рада у травні 2024 року.

Наразі офіційні джерела свідомо не публікують жодних планів святкування з міркувань безпеки та щоб уникати скупчення людей.

Але свято все одно гарний привід подякувати малій батьківщині за все, що маєш і долучитися до благодійних справ.

им паче, що День міста припадає на свято Пера і Павла, найближчих учнів Ісуса Христа, які є символом порядності та благочестя.

До Дня міста Павлоград 2026: історія без міфів

Щодо справжньої історії міста, то зовсім нещодавно місцеві історики розвінчали міф про засновника Павлограда.

Виявилося, що історія про козака Матвія Хижняка, який нібито заснував зимівник у 1770 році, — це історична помилка, яка роками кочувала з підручника в підручник і навіть була викарбувана на міському пам’ятнику.

У 2024 році павлоградські історики та музейники офіційно спростували легенду. За новими даними Матвій Хижняк помер за 15 років до закладення слободи Матвіївка! Насправді місто заснував його син.

Пам’ятник Матвію Хижняку через це демонтували та перемістили до музею у квітні 2024 року.

А от що точно не підлягає сумніву, так це бурхливе економічне минуле міста.

У другій половині 19 століття, після будівництва залізниці, Павлоград пережив справжній економічний бум і став одним із найбільших у регіоні центрів торгівлі хлібом та борошном.

Місцеве зерно було настільки якісним, що павлоградські купці торгували не лише в країні, а й везли хліб на експорт до Лондона та Константинополя (Стамбула).

Нині Павлоград відомий як вугільний та індустріальний центр Дніпропетровщини, серце шахтарського Західного Донбасу, а також як важливий оборонний хаб України.

Програма заходів до Дня міста Павлоград 2026

Попри те, що жодної офіційної інформації про святкування Дня міста немає, можна припустити, що 29 червня 2026 у храмах міста проходять святкові молебні на честь святих Петра і Павла. Громада молитиметься за мир в Україні та захист для всіх воїнів-павлоградців.

Через волонтерські осередки будуть організовані благодійні акції та ярмарки, кошти від яких зазвичай спрямовують на потреби земляків, які воюють на передовій.

Можливі локальні мистецькі виступи, привітання або онлайн-марафони.

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