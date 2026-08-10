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В океані біля Австралії самка дельфіна тижнями носить на собі мертве дитинча: відео

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Серпня 2026, 14:00 2 хв.
Можуть сумувати за померлими: що вчені дізналися про емоції дельфінів
Фото Pexels

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