В океані біля Австралії самка дельфіна тижнями носить на собі мертве дитинча: відео

У дикій природі зафіксовано явище, яке змушує вчених по-новому поглянути на емоційний світ тварин. Дослідники все частіше спостерігають, як матері морських ссавців та приматів тижнями не розлучаються з тілами своїх загиблих дитинчат.

Ця поведінка, на думку експертів, є прямим доказом глибокого усвідомлення втрати та справжньої жалоби. Про це інформує The New York Times.

Виклик стихії та материнський інстинкт

Найбільше вражає поведінка дельфінів та китів. Філософиня Сусана Монсо, яка досліджує сприйняття смерті тваринами у своїй праці Граючи в опосума, наголошує на неймовірній складності цього процесу.

У морських мешканців немає рук, а саме середовище вимагає постійного руху: полювання та регулярного підняття на поверхню для вдиху.

— Утримувати бездиханне тіло на плаву, коли тобі самій потрібно виживати в океані — це неймовірне зусилля. Така відданість свідчить про колосальну внутрішню мотивацію, яка сильніша за фізичні труднощі, — зазначає дослідниця.

Не лише дельфіни: солідарність у смутку

Виявляється, морські ссавці не поодинокі у своєму горі. Абігейл Макклейн з Університету Джорджа Вашингтона вказує на аналогічні випадки серед приматів. Шимпанзе, горили та бабуїни також можуть тривалий час носити із собою мертвих немовлят, не в змозі одразу розірвати зв’язок.

Лорен Брандкамп, представниця організації з охорони китів, пояснює це так:

Ми бачимо природну реакцію на розрив глибоких соціальних зв’язків. Тварини формують надзвичайно міцні стосунки зі своїм потомством та іншими членами групи. Смерть близької особини викликає у них стан, який ми називаємо жалібним сумом.

Раніше вчені вважали таку поведінку помилкою інстинкту або нерозумінням того, що маля померло. Проте сучасні спостереження доводять протилежне: це свідома спроба зберегти контакт із тим, хто був частиною їхнього життя.

Тваринний світ виявляється значно складнішим та емпатичнішим, ніж ми звикли вважати, а межа між людськими почуттями та емоціями дикої природи стає дедалі тоншою.

Тварини справді здатні на неймовірну любов та співчуття, що ми бачимо на прикладі дельфінів. Проте важливо пам’ятати: домашній улюбленець — це не таблетка від стресу, а окрема особистість зі своїми потребами.

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