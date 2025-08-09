Тварина — не ліки: як улюбленці можуть посилювати стрес

Часто вважається, що домашня тварина — це надійний засіб від самотності та стресу. Ми постійно бачимо зворушливі відео та історії про те, як тварини покращують наше життя, і починаємо вірити, що вони — це простий шлях до щастя.

Однак, як показують дослідження психологів, все набагато складніше. Домашній улюбленець не завжди робить людину щасливішою. Зв’язок між людиною та твариною — це глибокі та непрості стосунки, які вимагають більше, ніж просто бажання мати компанію.

Про це пише The Independent.

Як улюбленці впливають на нас

Справді, існує чимало досліджень, які підтверджують поширену думку. Багато власників тварин повідомляють про зниження рівня тривоги, самотності та стресу.

Вони також зазначають, що відчувають більше задоволення від життя. Такі результати природно викликають захоплення, адже вони підтверджують нашу віру в глибокий зв’язок з нашими улюбленцями.

Однак це лише частина картини. Інші, не менш авторитетні дослідження, не виявили жодного значущого зв’язку між наявністю домашньої тварини та психологічним благополуччям. Простіше кажучи, люди з тваринами не обов’язково почуваються краще, ніж ті, хто їх не має.

Ці суперечності стали особливо помітними під час дослідження, проведеного в Канаді в розпал пандемії COVID-19.

Висновки виявилися неочікуваними: володіння домашньою твариною було пов’язане з гіршим, а не кращим самопочуттям і психічним здоров’ям. Власники тварин повідомляли про нижчий рівень добробуту та вищий рівень самотності, ніж люди без них.

Це, звичайно, не означає, що тварини робили людей нещасними. Це лише свідчить, що в умовах підвищеного стресу та невизначеності наявність улюбленця могла стати додатковим тягарем, а не порятунком.

Емоційний зв’язок людини й тварини

Щоб зрозуміти ці розбіжності, дослідники почали детальніше вивчати саму природу стосунків між людиною і твариною. Як і у випадку з людськими взаєминами, тут важлива не просто наявність зв’язку, а його якість. Наш емоційний зв’язок з домашнім улюбленцем може мати різні аспекти, які безпосередньо впливають на наш добробут.

Наприклад, люди, які відчувають тривогу через стосунки зі своєю твариною (бояться її втратити або сумніваються в її прив’язаності), частіше страждають від депресії. Те саме стосується й тих, хто вважає свого улюбленця менш чуйним або байдужим до своїх потреб.

І навпаки, ті, хто бачить у своїх тваринах спільників (наприклад, відчуває, що у них спільні риси характеру або інтереси), повідомляють про кращий стан.

До того ж тварини допомагають нам жити тут і зараз, не зациклюючись на минулому чи майбутньому. Свідома взаємодія з ними може допомогти нам краще відчувати теперішній момент, що є ключем до психологічного комфорту.

Як тварини підсилюють стрес

Варто пам’ятати, що домашній улюбленець — це не просто джерело радості, а й величезна відповідальність. Ці аспекти часто залишаються поза увагою, хоча вони можуть серйозно вплинути на добробут власника.

Володіння твариною потребує часу, енергії та, що не менш важливо, значних фінансових витрат. Під час пандемії, коли багато людей зіткнулися з економічними труднощами, ці обов’язки стали додатковим джерелом стресу.

У дослідженні психологи побачили, що наявність тварин була пов’язана з нижчим добробутом серед жінок, сімей з двома та більше дітьми, а також безробітних або людей з нестабільною зайнятістю. Для цих груп навантаження з догляду за твариною могло стати непосильним.

Крім того, хвороба улюбленця може бути емоційно виснажливою. Люди, які доглядають за хронічно хворими тваринами, часто відчувають безпорадність і відчай. Інші складні моменти, як-от проблеми з поведінкою улюбленця або біль від його втрати, також є невід’ємною частиною життя власника.

Тому, приймаючи рішення завести тварину, надзвичайно важливо чесно відповісти собі на запитання: чи маю я достатньо часу, сил і ресурсів, щоб повноцінно піклуватися про неї?

Якщо основною мотивацією є лише бажання покращити своє психологічне самопочуття, то, можливо, варто переглянути це рішення. Позитивні та взаємовигідні стосунки з твариною можливі лише тоді, коли її потреби повністю задовольняються, а це вимагає усвідомленого підходу.

