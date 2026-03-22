Острів муркотіння в Одесі: коти-переселенці зі Сходу шукають нові родини у затишному кафе

В історичному центрі Одеси з’явився незвичайний простір — котокафе, де кожна чашка кави допомагає чотирилапим переселенцям знайти новий дім. Тут мешкають коти, яких волонтери евакуювали з прифронтових міст Сходу України. Заклад поєднує в собі затишну кав’ярню та тимчасовий притулок для пухнастиків, які постраждали від війни.

Котокафе в Одесі: як тварини-переселенці шукають нові домівки

Зараз у закладі живуть четверо котів: Ася, Чуча, Лео та Сергій. Всі вони пережили важкі випробування під обстрілами, перш ніж потрапити до Одеси. Ще кілька пухнастиків наразі перебувають на карантині та проходять необхідні медичні процедури, після чого також приєднаються до компанії.

Для комфорту тварин у кафе діють суворі правила: відвідувачі мають бути у бахілах або змінному взутті, а для самих котів облаштована спеціальна кімната, куди вони можуть сховатися від зайвої уваги.

Це їхня кімната і це їхні такі міні-двері. Коли ці двері загалом закриті, коли є відвідувачі, вони йдуть сюди поїсти, попити водичку і зробити свої котячі справи, — розповідає співвласниця закладу Олена Смєшко.

Тематичний затишок та Раф Муркотун

Весь інтер’єр кафе присвячений котам — від розмальованих стін до оригінального меню. Відвідувачам пропонують каву Рудий кіт, Мяу-матчу або Раф Муркотун. Проте гості зізнаються: приходять сюди не лише заради напоїв.

Дуже багато людей, які полюбляють котиків. Таких помацати, ще каву попити — це дуже добре. Багато котиків живуть на вулиці, їх усіх шкода, хочеться прихистити, — ділиться враженнями відвідувачка Олександра.

Проєкт вдалося втілити в життя завдяки державному гранту. Олені допомагає співвласник Олександр, який займається розвитком закладу у вільний від військової служби час. Для нього цей проєкт — про гуманність та обличчя нашої країни.

В такі часи треба брати на себе ініціативу, треба щось робити і рятувати, хто як може. Відношення до тварин — це також обличчя суспільства. Це наш маркер, яким ми будемо від наших агресорів-сусідів відрізнятися, я думаю, в кращу сторону, — переконаний співвласник котокафе Олександр.

Як стати господарем пухнастика

Головна мета закладу — знайти кожній тварині люблячу родину. Одна кішка вже знайшла свій дім і поїхала до нових господарів. Проте процедура всиновлення є відповідальною: потенційним власникам потрібно пройти анкетування та відповідати певним критеріям, щоб волонтери були впевнені у безпеці тварини.

Котики приїхали з таких небезпечних місць і тут вони щасливі, я впевнена. І ми будемо шукати їм родину, — додає Олена Смєшко.

Попри труднощі на старті, зокрема тимчасове закриття через блекаути та проблеми з опаленням, зараз котокафе знову працює, зігріваючи одеситів та рятуючи життя маленьких хвостиків.

Хоча цей проєкт є успішним прикладом приватної ініціативи, проблема покинутих тварин в масштабах країни залишається гострою. Поки одні знаходять затишок у кав’ярнях, тисячі інших чекають на допомогу у переповнених вольєрах.

