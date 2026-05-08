Нерестова заборона 2026: все, що варто знати про період обмеження риболовлі

З приходом весни в Україні набирають чинності сезонні обмеження на вилов риби, покликані забезпечити спокійне розмноження водних біоресурсів. У 2026 році нерестова заборона у більшості регіонів традиційно стартує 1 квітня, хоча в окремих областях, як-от на Закарпатті, вона розпочинається раніше — вже з 25 березня.

Державне агентство меліорації та рибного господарства України наголошує: нерест — це критично важливий період для екосистеми, тому правила вилову суттєво посилюються, а за їх порушення передбачена сувора відповідальність.

Неретова заборона 2026: коли починаються заборони

Оскільки температура води прогрівається нерівномірно, терміни завершення заборони різняться залежно від місця риболовлі:

У річках та їхніх притоках — обмеження триватимуть з 1 квітня до 20 травня;

У водосховищах та озерах — вилов заборонено з 1 квітня до 10 червня;

У придаткових водах (протоки, плавні, озера в заплавах річок) — найдовший термін, з 1 квітня до 30 червня.

Крім того, діють спеціальні заборони на окремі види: вилов щуки вже заборонений і діє до 31 березня, а на вилов раків табу діятиме аж до кінця червня.

Нерест 2026: що варто знати аматорам

Повної заборони на риболовлю немає, проте діють жорсткі обмеження для аматорів. У період нересту дозволяється ловити рибу лише за таких умов:

Місце: виключно з берега і тільки в межах населених пунктів на ділянках, що не є нерестовищами.

Снасті: дозволено використовувати не більше двох гачків на одну людину (наприклад, одна вудка з двома гачками або дві вудки по одному гачку на кожній). Також можна використовувати спінінг.

Ліміт: добова норма вилову не повинна перевищувати 3 кг на одну особу.

Документи: при собі необхідно мати паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) та бажано ваги і лінійку для контролю розміру та ваги улову.

Нерестова заборона 2026: які передбачені штрафи

У 2026 році за незаконний вилов передбачені не лише адміністративні штрафи (від 340 до 680 грн), а й значні компенсації за нанесену шкоду кожній особині, незалежно від її розміру:

Сом — 5 117 грн;

Судак — 3 587 грн;

Короп — 3 587 грн;

Щука — 3 468 грн;

Рак — 3 332 грн;

Окунь — 3 162 грн;

Лящ — 1 564 грн.

Якщо сума збитків буде значною, може настати кримінальна відповідальність (штрафи до 51 000 грн або навіть обмеження волі до 3 років). Важливо пам’ятати, що на приватних або орендованих ставках платниках правила встановлює власник, проте загальні екологічні норми все одно мають пріоритет.

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