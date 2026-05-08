Стиль життя

Нерестова заборона 2026: все, що варто знати про період обмеження риболовлі

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 08 Травня 2026, 16:20 3 хв.
нерестова заборона 2026
Фото Pexels

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