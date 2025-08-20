Країна починається з тебе: коли День Незалежності України та яка історія державного свята

І вчора, і сьогодні, і завжди буде для нас неоціненна незалежність України. Щодня ми продовжуємо боротьбу за свободу своєї держави та щасливе життя нащадків. Але виникає питання: коли відзначають День Незалежності України?

Коли День Незалежності України

Згідно з постановою Верховної Ради, саме 24 серпня вважається державним загальнонародним святом нашої Батьківщини.

Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності.

Дата 24 серпня була обрана, опираючись на день, коли було схвалено Акт проголошення незалежності України. Проте історія Дня Незалежності має глибоке коріння, що відносить нас у далекі часи, коли українська нація ще перебувала під окупацією радянського режиму.

Коли вперше з’явилась ідея святкувати День Незалежності України

Українцям часто доводилося боротися за свою незалежність. Якщо трохи порахувати, то приблизно з тих часів, коли болота на північному сході відокремилися від Київської держави.



Одним із найбільших борців за свободу українського народу від ярма поневолювачів був Степан Бандера. Принаймні саме його ім’я досі жахає окупантів, які постійно намагаються з ним зустрітись особисто.

Саме після його вбивства у Мюнхені українська діаспора на Заході почала спонсорувати заходи з нагоди святкування Дня Незалежності України.

У ті часи ще ніхто не міг передбачити, що буде в далекому 1991 році, тому для пам’ятної дати було обрано 22 січня. Саме цього дня у 1919 році на Софіївському майдані у Києві було проголошено Акт злуки між УНР та ЗУНР.

У наш час ця дата обрана для святкування Дня Соборності України, як події, що об’єднала колись роз’єднану країну.

День Незалежності України за радянських часів

Щодо поневоленої радянщиною УРСР, то на її теренах День Незалежності України з’явився лише у 1990 році. 16 липня Верховна Рада зробила історичний крок, як передвісник майбутньої незалежності, та прийняла Декларацію про державний суверенітет України.

— Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України, — йшлося у документі.

Пізніше після ухвалення Акту проголошення незалежності України пам’ятну дату було змінено з 16 липня на 24 серпня. Адже саме в цей день Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Саме його наш народ підтвердив на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.

Відтоді саме наприкінці палкого літа та запеклої боротьби українці отримали державну незалежність, яку тепер ніколи й ні на що не проміняють. І боротимуться, допоки не здобудуть одвічну перемогу над прадавнім ворогом.

А щоб надихнутись на нові звершення, читай, як Україна здобувала перемоги у битвах від Київської Русі й дотепер.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!